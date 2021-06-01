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01 Haz 2021 - 16:03

Demet Evgar Dönüyor! Avlu Dizisi Hayranlarına Sürpriz! Çekimler Başlıyor! İşte Başlama Tarihi

Hikayesi ve oyunculuk performanslarıyla gündemlerden düşmeyen Avlu dizisi, aldığı final kararıyla izleyenleri bir hayli üzmüştü. Finalinden sonra dizinin hayranları ve oyuncuları tarafından dizinin devam etmesi yönünde çeşitli sosyal medya paylaşımları gerçekleştirilmişti. Konuyla ilgili ortaya atılan iddia ise dizinin sadık hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Avlu yeniden mi başlıyor? İşte detaylar…