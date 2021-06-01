Demet Evgar Dönüyor! Avlu Dizisi Hayranlarına Sürpriz! Çekimler Başlıyor! İşte Başlama Tarihi
Hikayesi ve oyunculuk performanslarıyla gündemlerden düşmeyen Avlu dizisi, aldığı final kararıyla izleyenleri bir hayli üzmüştü. Finalinden sonra dizinin hayranları ve oyuncuları tarafından dizinin devam etmesi yönünde çeşitli sosyal medya paylaşımları gerçekleştirilmişti. Konuyla ilgili ortaya atılan iddia ise dizinin sadık hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Avlu yeniden mi başlıyor? İşte detaylar…
Yayınlandığı dönemde Star TV’nin fenomeni haline gelen Avlu dizisi, bir kulis iddiasıyla gündemlere yeniden bomba gibi düştü. Başrollerinde Demet Evgar’ın oynadığı Avlu, cezaevindeki kadınlarının yaşamını konu alıyordu. Gerilim ve aksiyon dolu kavga sahneleriyle seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Avlu dizisinin yeniden yayın hayatına başlayacağı iddia edildi. Dizinin dijital ortamda yayınlanacağı ise iddia edilen diğer konular arasında yer aldı.
01 Haz 2021 - 16:03 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.