Şeyma Subaşı Acı Haberle Yıkıldı! Öz Kardeşinin Başına Gelmeyen Kalmadı, Kaldırıldığı Hastanede… Şeyma Şimdi Dünyaları Yakacak!

TV8 ve Tv8,5’un sahibi olan Acun Ilıcalı’nın “Var Mısın Yok Musun?” isimli yarışmasına katılan ve Acun Ilıcalı’yla arkadaş olan Şeyma Subaşı, daha sonra arkadaşlıklarını sevgili olarak taçlandırmışlardı. Melisa’yı kucağına aldıktan sonra dünya evine giren Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı dikkatleri üzerine çekmişti. Düğün görüntüleriyle sosyal medyayı sallayan ikili uzun bir süre konuşulmuştu.

Düğünden birkaç ay sonra boşanma kararı alan çift ise büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Acun Ilıcalı’nın ise Şeyma Subaşı’na nafaka olarak 125 bin lira verdiği iddia edilmişti. Yıllardır kurdukları birlikteliklerini kısa bir sürede bitiren iki isim, daha sonra hayatlarına ayrı olarak devam etmeye karar vermişlerdi. Şimdilerde Acun Ilıcalı Çağla Altunkaya ile birliktelik yaşarken Şeyma Subaşı ise Mohammed Alsaloussi ile evlilik planları yapıyor! Peki, Şeyma Subaşı’na nasıl bir kötü haber verildi?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

