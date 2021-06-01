Şeyma Subaşı Acı Haberle Yıkıldı! Öz Kardeşinin Başına Gelmeyen Kalmadı, Kaldırıldığı Hastanede… Şeyma Şimdi Dünyaları Yakacak!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı gelen acı haberle resmen yıkıldı. Öz kardeşinin başına gelmeyen kalmadı, kaldırıldığı hastanede… Görenlerin şok içinde kaldığı olay ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hastaneye kaldırılan kardeşi karşısında dünyaları yakacağı konuşulan Şeyma Subaşı ise şok etkisi yarattı!
TV8 ve Tv8,5’un sahibi olan Acun Ilıcalı’nın “Var Mısın Yok Musun?” isimli yarışmasına katılan ve Acun Ilıcalı’yla arkadaş olan Şeyma Subaşı, daha sonra arkadaşlıklarını sevgili olarak taçlandırmışlardı. Melisa’yı kucağına aldıktan sonra dünya evine giren Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı dikkatleri üzerine çekmişti. Düğün görüntüleriyle sosyal medyayı sallayan ikili uzun bir süre konuşulmuştu.
Düğünden birkaç ay sonra boşanma kararı alan çift ise büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Acun Ilıcalı’nın ise Şeyma Subaşı’na nafaka olarak 125 bin lira verdiği iddia edilmişti. Yıllardır kurdukları birlikteliklerini kısa bir sürede bitiren iki isim, daha sonra hayatlarına ayrı olarak devam etmeye karar vermişlerdi. Şimdilerde Acun Ilıcalı Çağla Altunkaya ile birliktelik yaşarken Şeyma Subaşı ise Mohammed Alsaloussi ile evlilik planları yapıyor! Peki, Şeyma Subaşı’na nasıl bir kötü haber verildi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.