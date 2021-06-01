Sefirin Kızı Dizisinin Sancar’ı Sefirin Kızı’nı Çabuk Unuttu! Rotayı Çoktan Değiştirdi! Artık Mavi ve Nare Unutulacak! Öyle Bir İsimle Beraber Ki…
STAR TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sefirin Kızı, geçtiğimiz aylarda ekranlara vedasını duyurmuştu. Final yaparak dizi biterken Sancar karakterine hayat veren Engin Akyürek ise Sefirin Kızı dizisini çabuk unuttu. Rotasını çoktan değiştiren Engin Akyürek, Mavi ve Nare hikayesine noktayı koydu. Öyle bir isimle ekranlara gelecek ki…
Sefirin Kızı dizisinin finalinin ardından ekranlara veda eden Engin Akyürek dikkatleri üzerine çekecek yeni bir gelişmeye imzasını attı. Büyük tartışma yaratan ve Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül’ün ayrılmasının hemen arkasından reytinglerde düşüş yaşayan Sefirin Kızı dizisinin bileti STAR TV tarafından kesilmişti.
Neslihan Atagül’ün ayrılmasının hemen arkasından dizide büyük bir reyting düşüşü yaşanmıştı. Bunun üzerine dizide Mavi karakterine hayat verecek olan Tuba Büyüküstün diziye katılmıştı fakat bu seferde Sancar karakterinin Nare’yi çabucak unutması ve Mavi karakterine aşık olması seyirciyi çileden çıkartmıştı. Peki, Sefirin Kızı dizisinin Sancar Efe’si olarak bilinen Engin Akyürek hangi projeyle ekranlara gelecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.