Sefirin Kızı Dizisinin Sancar’ı Sefirin Kızı’nı Çabuk Unuttu! Rotayı Çoktan Değiştirdi! Artık Mavi ve Nare Unutulacak! Öyle Bir İsimle Beraber Ki…

Sefirin Kızı dizisinin finalinin ardından ekranlara veda eden Engin Akyürek dikkatleri üzerine çekecek yeni bir gelişmeye imzasını attı. Büyük tartışma yaratan ve Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül’ün ayrılmasının hemen arkasından reytinglerde düşüş yaşayan Sefirin Kızı dizisinin bileti STAR TV tarafından kesilmişti.

Neslihan Atagül’ün ayrılmasının hemen arkasından dizide büyük bir reyting düşüşü yaşanmıştı. Bunun üzerine dizide Mavi karakterine hayat verecek olan Tuba Büyüküstün diziye katılmıştı fakat bu seferde Sancar karakterinin Nare’yi çabucak unutması ve Mavi karakterine aşık olması seyirciyi çileden çıkartmıştı. Peki, Sefirin Kızı dizisinin Sancar Efe’si olarak bilinen Engin Akyürek hangi projeyle ekranlara gelecek?



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