Survivor Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu İlişkilerine Noktayı Koydu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Resmen Açıkladı! Meğer Ayrılıklarının Arkasındaki Sebep…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde seyircisine farklı bir heyecan yaşatan Survivor yarışmasında Melis’in elenmesi dengeleri değiştirmişti. Yaklaşık olarak 3 hafta önce yaşanan birleşme ise Aleyna Çalışkan, Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu Kırmızı takıma geçmişlerdi. Mavi Takıma ise Merve ve Sergen geçiş yapmışlardı.

Aleyna ve Batuhan ise aynı takımda oldukları için çok mutlu olduklarını sık sık dile getirmişlerdi. İkili uyumlu bir şekilde ilişkilerine devam ederken yaşadıkları o kopukluk ilişkilerine son noktayı koymayı gerektirdi. Öyle ki, takım arkadaşları bile ikilinin arasında bir şey olduğunu düşünerek yorumlarda bulunuyorlardı. Peki, ikili neden ayrıldı?



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