Survivor Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu İlişkilerine Noktayı Koydu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Resmen Açıkladı! Meğer Ayrılıklarının Arkasındaki Sebep…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Aleyna ve Batuhan’ın sevgili oldukları iddia ediliyordu. Birbirlerine olan uyumlarından ve yakınlaşmalarından dolayı ikilinin Survivor sonrasında sevgili olduklarını duyuracakları beklenirken; ikilinin ayılık haberi ise resmen duyuruldu. Bununla birlikte sevenleri büyük bir hezimete uğradı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde seyircisine farklı bir heyecan yaşatan Survivor yarışmasında Melis’in elenmesi dengeleri değiştirmişti. Yaklaşık olarak 3 hafta önce yaşanan birleşme ise Aleyna Çalışkan, Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu Kırmızı takıma geçmişlerdi. Mavi Takıma ise Merve ve Sergen geçiş yapmışlardı.
Aleyna ve Batuhan ise aynı takımda oldukları için çok mutlu olduklarını sık sık dile getirmişlerdi. İkili uyumlu bir şekilde ilişkilerine devam ederken yaşadıkları o kopukluk ilişkilerine son noktayı koymayı gerektirdi. Öyle ki, takım arkadaşları bile ikilinin arasında bir şey olduğunu düşünerek yorumlarda bulunuyorlardı. Peki, ikili neden ayrıldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.