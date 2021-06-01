Hande Erçel Kerem Bürsin’e Annelik Mesajını Verdi! Milyonlar Bu Ana Kilitledi, O Video Sinirleri Aldırdı! Evlilik Teklifini Kerem Bürsin Edecek mi?
Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu olan ikili dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyorken ikiliden gelen video milyonlarca yorum etkileşim aldı. Sevilerek izlenen dizinin yeni sezonu ise 9 Haziran gününde ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümlerine ait fragmanlar ortaya çıkmışken, kamera arkası görüntüleri de resmen ortaya çıktı.
Kamera arkası görüntülerinde ise birçok kişi ise “Hande Erçel resmen annelik mesajını vermiş” yorumlarını arka arkaya sıraladılar. Kısa bir süre önce yayınlanmış olmasına rağmen, 157 bin görüntülenme aldı. Birinci fragmanın kamera arkasını yayınlayan Sen Çal Kapımı ekibi, dikkatleri üzerine çekmeyi ise resmen başardı.
Başrollerine Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi birbirinden başarılı yarışmacıları barındıran Sen Çal Kapımı dizisi, sezon finali yapmasıyla birlikte, ikiliye büyük bir aşk fırsatı vermişti. Sen Çal Kapımı dizinin sezon finalini duyurmasıyla birlikte ikili Maldivler’e tatile gittiklerini duyurmuştular. Dikkatleri üzerine çeken ikili Maldivler tatili sonrasında ise el ele görüntülenmiş ve aşklarını itiraf etmişlerdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.