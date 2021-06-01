Hande Erçel Kerem Bürsin’e Annelik Mesajını Verdi! Milyonlar Bu Ana Kilitledi, O Video Sinirleri Aldırdı! Evlilik Teklifini Kerem Bürsin Edecek mi?

Kamera arkası görüntülerinde ise birçok kişi ise “Hande Erçel resmen annelik mesajını vermiş” yorumlarını arka arkaya sıraladılar. Kısa bir süre önce yayınlanmış olmasına rağmen, 157 bin görüntülenme aldı. Birinci fragmanın kamera arkasını yayınlayan Sen Çal Kapımı ekibi, dikkatleri üzerine çekmeyi ise resmen başardı.

Başrollerine Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi birbirinden başarılı yarışmacıları barındıran Sen Çal Kapımı dizisi, sezon finali yapmasıyla birlikte, ikiliye büyük bir aşk fırsatı vermişti. Sen Çal Kapımı dizinin sezon finalini duyurmasıyla birlikte ikili Maldivler’e tatile gittiklerini duyurmuştular. Dikkatleri üzerine çeken ikili Maldivler tatili sonrasında ise el ele görüntülenmiş ve aşklarını itiraf etmişlerdi.



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