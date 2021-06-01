Ufak Tefek Cinayetler Dizisi Müjdeyi Duyurdu! Ekranlara Gelmesi An Meselesi, Yapımcılara Binlerce Mesaj Geliyor! 4 İsim Bir Araya Geldi, Olanlar Oldu!
3 yıl önce yayın hayatına veda eden, bir zamanların yayınlanan her bölümüyle izleyenlerini ekranlara kilitleyen Ufak Tefek Cinayetler adlı diziden önemli bir iddia yayıldı. Yıllar sonra sosyal medyaya konu olan bu dizinin yeniden başlayıp başlamayacağı herkesi meraka soktu.
Seneler önce nefes kesen bölümleriyle ekrana gelen, ilk bölümünde bir davetin yapıldığı bahçede camdan düşen birinin ölümüyle başlayan, aynı liseden mezun olan, aynı sitede oturan ama birbirleriyle görüşmeyen ve birbirlerinden çok farklı karakterlere sahip olan dört kadının yaşamını ele alıyordu.
Her bölümde izleyicisini biraz daha şaşkına düşüren, yeni bölümünü izleyenlerine heyecanla beklettiren Ufak Tefek Cinayetler dizisi birden bire sosyal medyada gündem haline geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın ardından herkesi merak içinde bırakan bu dizi yayın hayatına yeniden mi başlıyor sorusunu herkesin aklına getirdi. Peki, dizi yeniden başlıyor mu?
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01 Haz 2021 - 19:56 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.