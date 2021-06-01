Ufak Tefek Cinayetler Dizisi Müjdeyi Duyurdu! Ekranlara Gelmesi An Meselesi, Yapımcılara Binlerce Mesaj Geliyor! 4 İsim Bir Araya Geldi, Olanlar Oldu!

Seneler önce nefes kesen bölümleriyle ekrana gelen, ilk bölümünde bir davetin yapıldığı bahçede camdan düşen birinin ölümüyle başlayan, aynı liseden mezun olan, aynı sitede oturan ama birbirleriyle görüşmeyen ve birbirlerinden çok farklı karakterlere sahip olan dört kadının yaşamını ele alıyordu.

Her bölümde izleyicisini biraz daha şaşkına düşüren, yeni bölümünü izleyenlerine heyecanla beklettiren Ufak Tefek Cinayetler dizisi birden bire sosyal medyada gündem haline geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın ardından herkesi merak içinde bırakan bu dizi yayın hayatına yeniden mi başlıyor sorusunu herkesin aklına getirdi. Peki, dizi yeniden başlıyor mu?



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