Yasak Elma İzleyicisine Büyük Şok! Şahika Devam Kararını Resmen Duyurdu! Ortalık Çok Fena Karıştı! Devran Dönüyor!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisi kısa bir süre önce ekranlara ara verdiğini duyurmuştu. Sezon finaliyle ekranlara sevenlerini kilitleyen başarılı dizide, Şahika karakteri ise diziden finali göremen ayrılmıştı. Diziden ayrılmasının hemen arkasından ise birçok iddia gündeme bomba gibi düşmüştü.
Eda Ece ve yönetmen Neslihan Yeşilyurt’la kavga ettiği ve cep telefonunu kapatarak seti terk ettiği iddia edilen başarılı oyuncu, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı. Diziden neden ayrıldığını duyurmayan başarılı oyuncu dikkatleri üzerine çekecek bir kararı resmen duyurdu. Bununla birlikte Yasak Elma izleyicisi büyük bir şok yaşadı. Ortalık ise yanlış anlamadan dolayı karıştı. Birçok kişi ise bu durumu “Devran dönüyor” olarak yorumladı.
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı başarılı dizinin 85. Bölümünde Talat Bulut şok bir ölümle ekranlara veda etmişti. Talat Bulut’un vedasından sonra ise diziye Berk Oktay ve Erdal Özyacılar gibi birbirinden başarılı isimler katılmıştı. Diziye en son veda eden isimler ise Cansu karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya ve Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.