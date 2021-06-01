Yasak Elma İzleyicisine Büyük Şok! Şahika Devam Kararını Resmen Duyurdu! Ortalık Çok Fena Karıştı! Devran Dönüyor!

Eda Ece ve yönetmen Neslihan Yeşilyurt’la kavga ettiği ve cep telefonunu kapatarak seti terk ettiği iddia edilen başarılı oyuncu, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı. Diziden neden ayrıldığını duyurmayan başarılı oyuncu dikkatleri üzerine çekecek bir kararı resmen duyurdu. Bununla birlikte Yasak Elma izleyicisi büyük bir şok yaşadı. Ortalık ise yanlış anlamadan dolayı karıştı. Birçok kişi ise bu durumu “Devran dönüyor” olarak yorumladı.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı başarılı dizinin 85. Bölümünde Talat Bulut şok bir ölümle ekranlara veda etmişti. Talat Bulut’un vedasından sonra ise diziye Berk Oktay ve Erdal Özyacılar gibi birbirinden başarılı isimler katılmıştı. Diziye en son veda eden isimler ise Cansu karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya ve Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade olmuştu.



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