Sadakatsiz Dizisine RTÜK Tokadı! Sezon Finali Yaptı ama Cezadan Kaçamadı! İzleyenler Yerin Dibine Girdi! O Sahneler…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’e RTÜK şoku! Final yaparken RTÜK’ten ceza üzerine ceza yiyeceği konuşulan Sadakatsiz dizisindeki sevişme sahneleri milyonları çılgına çevirdi. Birçok kişi yaşanılan sahnelerden dolayı başka kanala geçtiklerini ve açmaya utandıklarını dile getiren yorumlarında bulundu. Peki, hangi sahneler için RTÜK’ten ceza yiyeceği düşünüldü?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’e RTÜK şoku! Final yaparken RTÜK’ten ceza üzerine ceza yiyeceği konuşulan Sadakatsiz dizisindeki sevişme sahneleri milyonları çılgına çevirdi. Birçok kişi yaşanılan sahnelerden dolayı başka kanala geçtiklerini ve açmaya utandıklarını dile getiren yorumlarında bulundu. Peki, hangi sahneler için RTÜK’ten ceza yiyeceği düşünüldü?
Hem hikayesi hem de oyuncularıyla dikkatleri üzerine çeken ve her bölümde seyircisine kendisini bağlayan Sadakatsiz dizisi, ekranlara kısa bir süre ara vermek için tatil dönemini resmen başlattı. Dikkatleri üzerine çeken final bölümündeki bir sahne ise “Yok artık. RTÜK’e duyurumdur. Yayından kaldırılsın” yorumlarına neden oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.