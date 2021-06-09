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- 09 Haz 2021 - 21:27 G: 09 Haz 2021 - 21:55

Esra Erol'da Skandal Koca Olayı! Eşini Aldattı, Suçu Taksiye Attı! Avukat Hülya Çileden Çıktı, Esra Erol Şaştı Kaldı! Stüdyo Buz Kesti!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol programında skandal bir koca olayı yaşandı. Eşini aldatan adam suçu ise kullandığı taksiye attı! Görenleri şok içerisinde bırakan bu olay; Esra Erol'u şaşkınlığa sürüklerken, Avukat Hülya'yı ise çileden çıkarttı! Canlı yayında söyledikleriyle stüdyoyu buz kestiren kadın, eşinin kendisine yaptıklarını tek tek anlattı! Neler oluyor?

İzleyenleri ve stüdyoyu ayağa kaldıran iddialar gündeme konu olmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde taksici eşinin kendisini aldattığı iddialarını herkese kanıtlayan kadın, eşinin açtığı boşanma davasına rest çekti. Kendisinden 15 yaş küçük eşinin başka bir kadınla beraber olduğunu kanıtlayan kadın eşinden boşanmayacağını açıkladı. Boşanma davası açan eşten gelen açıklamalar ise herkesi şoka uğrattı.

Eşinin Sevgi isimli bir kadınla yasak aşk yaşadığını iddia eden Fatoş Hanım, canlı yayında ise "Ben asla boşanmayacağım. Onun Sevgi ile evlenmesine izin vermeyeceğim” sözlerini dile getirdi. Eşinin hırsız olduğunu da canlı yayında ilk kez öğrendiğini dile getiren Fotoş Hanım, aldattığını ise tek bir şeyden öğrendiğini açıkladı!

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09 Haz 2021 - 21:27 - Yaşam

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