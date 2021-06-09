Bir Sen Çal Kapımı Vakası Daha! Görenlerin Aklı Durdu, Kimse İhtimal Bile Vermedi! İkili Öyle Bir Görüntülendi Ki, Sosyal Medya Sallandı!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler’de soluğu almıştı. Çiftin baş başa tatile gitmesi aşk dedikodularının artmasına neden olurken birde çiftin havaalanında sık sık inkar ettikleri aşk için el ele tutuştukları görülünce ipler kopmuştu.
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan ikili daha sonra ise sevgili olduklarını resmen açıklamışlardı. Sevilen iki isimleri sık sık aşk iddialarına karışmasına rağmen ikili sevgili olmadıklarını sadece arkadaş olduklarını dikle getiren açıklamalarda bulunuyorlardı. Her seferinde “Sadece çok yakın arkadaşız” yorumlarınız yapan ikilinin sevgili olduklarını duyurmaları ise sosyal medyada çok büyük bir etki yaratmıştı.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den sonra çıkan aşk iddialarını yalanlayan hatta dalga geçen bir çift daha ortaya çıktı. Masumiyet dizisinde Ela ve İlker karakterlerine hayat veren İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü’nün sevgili olduğu görüntülerle birlikte belgelenmiş oldu. Serkay Tütüncü ile el ele görüntülenen İlayda Alişan hayranlarını havaya uçurdu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.