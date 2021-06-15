Neslihan Atagül'ün Eşi Öyle Şeyler Dedi Ki, Gören Duyan Şok Oldu! Akıllarda Alişan - Buse Varol Rüzgarları Esti! Meğer Perde Arkası Bambaşkaymış...
Kadir Doğulu’dan Alişan’a büyük rest! Resmen sözleriyle “Öyle olmaz böyle olunur” dedi! 7 yıllık eşi Neslihan Atagül için dedikleriyle şok içerisinde bırakan Doğulu, ağızları açık bıraktı. Eşini çok sevdiğini ve çok kıskandığını dile getiren Alişan, Kadir Doğulu’nun bu açıklamasına ne diyecek merak konusu oldu. Peki, Buse Varol şimdi ne diyecek?
Kısa bir süre önce ikinci çocuklarını kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol, ülkemizin örnek çiftlerinden biri olarak gösteriliyor. Sosyal medya hesapları üzerinden aile sadetlerini takipçileriyle paylaşan örnek çift her paylaşımda ise büyük bir beğeni topluyor. Peki, Kadir Doğulu nasıl bir rest çekti.
Kısa bir süre önce Kadir Doğulu, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuşarak eşiyle ilgili açıklamalarda bulundu. “Eşinin partnerlerini kıskanır mısın?” sorusuna verdiği cevap ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi, eşini kıskançlığıyla bilinen Alişan’a gönderme yaptığını düşündüğünü dile getirdi. İşte Kadir Doğulu’nun o merak edilen yanıtları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.