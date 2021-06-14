İbo Show’da Büyük Kıyamet! Eski Defterler Açıldı, O İsmin Hatası Ağızların Açık Kalması Neden Oldu! “Bu Ne Böyle Adam!”

Oryantal Didem olayında kendisine gelen sadece iyi eleştirileri sosyal medya hesabından paylaşan Bülent Serttaş’a ise binlerce kişi “Helal olsun eşine ne kadar sadıkmış”, “Normal bence, eşi kızabilir” yorumları yapılmıştı. Oryantal Didem ise konu hakkında skandal bir açıklama yapmış ve şok etkisi yaratmıştı. Meğer Oryantal Didem…

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem hakkında skandal bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre ise Bülent Serttaş ve Oryantal Didem aynı mekanda gösteri için çıkmışlardı fakat Oryantal Didem sahneye geç kalınca Bülent Serttaş yer almıştı. Bunun üzerine Oryantal Didem’in polis arayarak; Pandemi döneminde düğün yaptıklarını ve polis baskını düzenlettiği ortaya çıkmıştı.



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