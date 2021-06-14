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- 14 Haz 2021 - 17:09 G: 14 Haz 2021 - 17:16

İbo Show’da Büyük Kıyamet! Eski Defterler Açıldı, O İsmin Hatası Ağızların Açık Kalması Neden Oldu! “Bu Ne Böyle Adam!”

Star TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da Oryantal Didem’le skandal bir olay yaşamış olan Bülent Serttaş, milyonların tepkisini üzerine çekti. İbo Show’a katıldığı dönemde konuk olarak katılan bir diğer isim ise başarılı dansçı Oryantal Didem’de katılmıştı. Oryantal Didem’in dansı boyunca hiç bakmayan Bülent Serttaş yeni klipinde ise üstsüz kadınlara yer verince işler çığırından çıktı!

Oryantal Didem olayında kendisine gelen sadece iyi eleştirileri sosyal medya hesabından paylaşan Bülent Serttaş’a ise binlerce kişi “Helal olsun eşine ne kadar sadıkmış”, “Normal bence, eşi kızabilir” yorumları yapılmıştı. Oryantal Didem ise konu hakkında skandal bir açıklama yapmış ve şok etkisi yaratmıştı. Meğer Oryantal Didem…

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem hakkında skandal bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre ise Bülent Serttaş ve Oryantal Didem aynı mekanda gösteri için çıkmışlardı fakat Oryantal Didem sahneye geç kalınca Bülent Serttaş yer almıştı. Bunun üzerine Oryantal Didem’in polis arayarak; Pandemi döneminde düğün yaptıklarını ve polis baskını düzenlettiği ortaya çıkmıştı.

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14 Haz 2021 - 17:09 Ankara- Yaşam

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