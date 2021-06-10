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- 10 Haz 2021 - 17:08 G: 10 Haz 2021 - 17:20

Gönül Dağı’nın Dilek’i Sinirden Çılgına Döndü! Daha Fazla Dayanamadı, İfşa Etmek Zorunda Kaldı! Sevenleri Çılgına Döndü! "Pislik Adam"

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde başrol olarak yer alan oyuncu yapılan tacizler karşısında daha fazla dayanamadı ve deliye döndü. Sapıklar dadanınca çareyi her şeyi tek tek ifşada bulunan güzel oyuncu, yüz karası sapığın kendisine yazdıklarını da tek tek ortaya çıkarttı.

Gönül Dağı dizisine Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan kendisine yapılan tacizlere daha fazla sessiz kalmak istemedi. E.H. isimli bir şahsın sete geldiğini, kendisinin fotoğraflarını çektiğini dile getirirken; mide bulandırıcı mesajlar attığını da ifade etti. Peki, İlhan neler dedi?

İlhan sosyal medya hesabı üzerinden; "2016 yılından beri durmaksızın beni taciz eden E. H. Hakkında açılmış davalara rağmen taciz, cinsel içerikli hakaret dolu mesajlar ile bana rahatsızlık vermekten vazgeçmedin. "Dava açmama, defalarca uzaklaştırma kararı almama rağmen bana ulaşmak için her yolu denemeye devam ediyorsun. Çalıştığım setlere gidip yanındaki insanlara yalan söyleyip onları kullanarak dekorların içinden çektirdiğin fotoğraflarla "senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez" diyerek beni tehdit ediyorsun" sözlerini dile getirdi. Devamında ise şok açıklamalara yer verdi.

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10 Haz 2021 - 17:08 Ankara- Yaşam

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