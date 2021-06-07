Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha'yı Canından Ettirecek İsim Geldi! Ümit Yetmiyor Gibi Birde Bu Çıktı! Senaristin Kafalarına Sıkacaklar... "Yeter Artık Bize Ettiğin!"
ATV ekranlarının üç yıl önce büyük bir projeye imza atarak başlattığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi halen zirvedeki yerini korumakta. Dizide başrol oyuncularına yenilerinin eklenmesiyle terazi dengesi şaştı. Züleyha canından illallah etti!
Yayınlanmaya başlandığı ilk bölümünden beri izleyicilere “Züleyha’nın çektiği çileler bir bitmedi!” yorumlamalarını yaptıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde nefesler tutuldu. Son bölümlerde yaşanan olaylar Züleyha’yı derinden etkiliyor. Kılıçlar kuşanıldı, herkes Züleyha’ya savaş açıyor!
Üç sezondur inadına yaşanılan aşkın, kavganın ve umudun hiç bitmediği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başkarakterlerden biri olan Yılmaz’ın ölümü, Züleyha’yı Demir’e yaklaştırmıştı. Sonunda Demir’in tutkulu aşkı Züleyha tarafından karşılık görmüştü derken Demir’in yasak aşkı Ümit, Züleyha ile savaşmaya hazırlandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.