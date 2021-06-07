Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 Haz 2021 - 20:07 G: 07 Haz 2021 - 20:17

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha'yı Canından Ettirecek İsim Geldi! Ümit Yetmiyor Gibi Birde Bu Çıktı! Senaristin Kafalarına Sıkacaklar... "Yeter Artık Bize Ettiğin!"

ATV ekranlarının üç yıl önce büyük bir projeye imza atarak başlattığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi halen zirvedeki yerini korumakta. Dizide başrol oyuncularına yenilerinin eklenmesiyle terazi dengesi şaştı. Züleyha canından illallah etti!

Yayınlanmaya başlandığı ilk bölümünden beri izleyicilere “Züleyha’nın çektiği çileler bir bitmedi!” yorumlamalarını yaptıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde nefesler tutuldu. Son bölümlerde yaşanan olaylar Züleyha’yı derinden etkiliyor. Kılıçlar kuşanıldı, herkes Züleyha’ya savaş açıyor!

Üç sezondur inadına yaşanılan aşkın, kavganın ve umudun hiç bitmediği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başkarakterlerden biri olan Yılmaz’ın ölümü, Züleyha’yı Demir’e yaklaştırmıştı. Sonunda Demir’in tutkulu aşkı Züleyha tarafından karşılık görmüştü derken Demir’in yasak aşkı Ümit, Züleyha ile savaşmaya hazırlandı.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

07 Haz 2021 - 20:07 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dizisinin Başrol Oyuncusu Deliye Döndü! Sapıklar Dadanınca Çareyi İfşa Etmekte Buldu! Yüz Karası Kişi Öyle Şeyler Yapmış Ki… “Utanmaz Adam!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Başrol Oyuncusu Deliye Döndü! Sapıklar Dadanınca Çareyi İfşa Etmekte Buldu! Yüz Karası Kişi Öyle Şeyler Yapmış Ki… “Utanmaz Adam!”
Survivor’da Dönen Entrikalar Ortaya Çıktı! Acun llıcalı’nın Adamı Tek Tek Açıkladı! Meğer İsmail Onu Yapmış! “Helal Olsun, Asla Beklemezdim!” mask
Survivor’da Dönen Entrikalar Ortaya Çıktı! Acun llıcalı’nın Adamı Tek Tek Açıkladı! Meğer İsmail Onu Yapmış! “Helal Olsun, Asla Beklemezdim!”
Masumlar Apartmanı Dizisine Fahriye Evcen Gelecek Deniyordu, Yalan Çıktı! Fahriye Evcen Değil Ama O İsim Açıklamasını Yaptı! Büyük Hayal Kırıklığı… mask
Masumlar Apartmanı Dizisine Fahriye Evcen Gelecek Deniyordu, Yalan Çıktı! Fahriye Evcen Değil Ama O İsim Açıklamasını Yaptı! Büyük Hayal Kırıklığı…
Masumlar Apartmanı Safiye Çileden Çıktı! Öyle Bir Şey Denildi Ki, Sinirden Yerinde Duramadı! Ortalık Çok Fena Karıştı! mask
Masumlar Apartmanı Safiye Çileden Çıktı! Öyle Bir Şey Denildi Ki, Sinirden Yerinde Duramadı! Ortalık Çok Fena Karıştı!
Çukur Neden Final Yapıyor? Çukur Yamaç İle Ayşe Öldü Mü? mask
Çukur Neden Final Yapıyor? Çukur Yamaç İle Ayşe Öldü Mü?
Aşkın Tarifi 1. Bölüm Full İzle! 7 Haziran 2021 Aşkın Tarifi İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aşkın Tarifi 1. Bölüm Full İzle! 7 Haziran 2021 Aşkın Tarifi İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 7 Haziran 2021 Pazartesi Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 7 Haziran 2021 Pazartesi Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Maraşlı Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 7 Haziran Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maraşlı Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 7 Haziran Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Maraşlı Dizisi Gerçek Mi, Uyarlamamı? Maraşlı Dizisi Kimi Anlatıyor? mask
Maraşlı Dizisi Gerçek Mi, Uyarlamamı? Maraşlı Dizisi Kimi Anlatıyor?
TRT1 Kanalında Büyük Kavga! İzleyenlerden Sanal Linç Tek Tek Geliyor! Yapımcı Araya Girdi, Sözleri Olay Oldu! Ortalık Çok Fena Karıştı! mask
TRT1 Kanalında Büyük Kavga! İzleyenlerden Sanal Linç Tek Tek Geliyor! Yapımcı Araya Girdi, Sözleri Olay Oldu! Ortalık Çok Fena Karıştı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Yarışmasında Elenecek İsim Ortaya Çıktı! 100 Yılın En Büyük İfşası Resmen Patlak Verdi! Ada Hikayesi Bitecek, Milyonlar Havaya Uçacak! mask
Survivor Yarışmasında Elenecek İsim Ortaya Çıktı! 100 Yılın En Büyük İfşası Resmen Patlak Verdi! Ada Hikayesi Bitecek, Milyonlar Havaya Uçacak!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha'yı Canından Ettirecek İsim Geldi! Ümit Yetmiyor Gibi Birde Bu Çıktı! Senaristin Kafalarına Sıkacaklar... "Yeter Artık Bize Ettiğin!" mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha'yı Canından Ettirecek İsim Geldi! Ümit Yetmiyor Gibi Birde Bu Çıktı! Senaristin Kafalarına Sıkacaklar... "Yeter Artık Bize Ettiğin!"
Gönül Dağı Dizisinin Başrol Oyuncusu Deliye Döndü! Sapıklar Dadanınca Çareyi İfşa Etmekte Buldu! Yüz Karası Kişi Öyle Şeyler Yapmış Ki… “Utanmaz Adam!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Başrol Oyuncusu Deliye Döndü! Sapıklar Dadanınca Çareyi İfşa Etmekte Buldu! Yüz Karası Kişi Öyle Şeyler Yapmış Ki… “Utanmaz Adam!”
Demet Özdemir Açıldıkça Açılıyor! Şimdide Deniz Üzerinde Yarı Çıplak Poz Verdi! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! “Bu Ne Hal Demet!” mask
Demet Özdemir Açıldıkça Açılıyor! Şimdide Deniz Üzerinde Yarı Çıplak Poz Verdi! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! “Bu Ne Hal Demet!”
Hande Erçel Resti Çekti! "Sabrım Kalmadı" Dedi, Ağızları Açık Bıraktı! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor, Dengeleri Değişiyor! Sadece 2 Gün... mask
Hande Erçel Resti Çekti! "Sabrım Kalmadı" Dedi, Ağızları Açık Bıraktı! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor, Dengeleri Değişiyor! Sadece 2 Gün...
Survivor’da Dönen Entrikalar Ortaya Çıktı! Acun llıcalı’nın Adamı Tek Tek Açıkladı! Meğer İsmail Onu Yapmış! “Helal Olsun, Asla Beklemezdim!” mask
Survivor’da Dönen Entrikalar Ortaya Çıktı! Acun llıcalı’nın Adamı Tek Tek Açıkladı! Meğer İsmail Onu Yapmış! “Helal Olsun, Asla Beklemezdim!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status