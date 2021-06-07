Survivor Yarışmasında Elenecek İsim Ortaya Çıktı! 100 Yılın En Büyük İfşası Resmen Patlak Verdi! Ada Hikayesi Bitecek, Milyonlar Havaya Uçacak!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Salı günü elenecek olan isim şok bir ifşayla birlikte resmen ortaya çıktı. Ortaya çıkan ifşayla birlikte milyonların ağzı açık kalırken; birçok kişi ise çıkan ifşanın doğru olma ihtimali karşısında havalara uçacağını dile getirdi. Sevilen yarışmada ise ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu olurken, ikinci eleme adayı ise Steven olmuştu.
İlk iki elenecek ismin ortaya çıkmasından hemen sonra ise üçüncü elenecek isimle birlikte bir kişi adaya veda edecekti. Aleyna Çalışkan’ın adadan ayrılmasının hemen ardından iki takımın adası da tek adada birleşmiş hem de bireysellik oyunları oynanmaya başlamıştı. Ödül oyunlarında yine birlikte oynayacak olan takımlarda bulunan kişiler dokunulmazlık oyununda ise tek başlarına mücadele edeceklerdi.
İlk dokunulmazlık oyununu kazanan Poyraz ise kendi takımından değil de kırmızı takımdan bir ismi eleme adayı olarak seçmişti. Aleyna Kalaycıoğlu’nun adını söylemesiyle ilk eleme adayı Aleyna olmuştu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise dokunulmazlık oyununu Berkay kazanmıştı. Berkay’ın kazanmasıyla birlikte; Berkay’da Steven’ı potaya göndermişti. Şimdi ise resmen elenecek isim açığa çıktı!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.