Hande Erçel’den Ateş Yükselten Pozlar! Sadece 1 Dakika Sürdü Ama Yangını Günlerce Devam Edecek! “Kerem ve Serkan Görmesin!”

Güneşin Kızları isimli dizide oyunculuk serüveni başlayan güzel oyuncu şimdilerde ise Sen Çal Kapımı dizisinde yer alıyor. Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonlara kendini tanıtan güzel oyuncu Hande Erçel, uzun bir süredir magazin gündeminin de ilk üçünde yer alacak isimlerden sadece birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla birlikte binlerce yorum ve beğeniyi kısa sürede aldı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu 3 saat gibi bir sürede 1 milyonu aşkın izlenme alırken; video boyunca giymiş olduğu bikini ve mayolarla da akılları başlardan aldı. Yazın enerjisiyle birlikte sevenlerine şok etkisi yaratan Hande Erçel’in paylaşımı olay yarattı



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