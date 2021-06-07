Yasin Obuz’dan Büyük Rezillik! “Yazıklar Olsun!” Survivor, Masterchef ve Hatta Acun Ilıcalı’yı Temsil Ediyordu! O İsmi Kafes Dövüşüne…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor ve Masterchef gibi yarışmalarda sonlara kalacak kadar başarısını ve performansını konuşturmuş olan Yasin Obuz’dan “Büyük rezillik” yaratacak bir olay oldu! Bunun üzerine ise binlerce kişi, “Yazıklar olsun. TV8’i karalıyorsun” sözlerini dile getirdi.
Masterchef ve Survivor gibi yarışmalarından hemen sonra sosyal medyada büyük bir kitle edilmiş olan başarılı isimlerden Yasin Obuz’un o isme söyledikleri akılları yerlerinden etti. Acun Ilıcalı’yı da katıldığı yarışmalardan dolayı temsil eden Yasin Obuz, bir skandala imzasını attı. Bugün yaşananlar ağızları açık bıraktı çünkü o ismi kadın olmasına rağmen kafes dövüşüne davet etti…
Sevilen ismin böyle bir şey yapması ise sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı. Kısa bir süre önce Bahar Candan, 5 bin lira maaşla yanında kendisine arkadaş olacak bir eleman aradığını duyurmuştu. Maaşlı arkadaşını bulduğunu dile getiren Bahar Candan, bu arkadaşının Yasin Obuz olduğunu da aktarmıştı. Yasin Obuz ise konu hakkında çok sert yorumlar yaptı! Peki, Yasin Obuz neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.