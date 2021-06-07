Yasin Obuz’dan Büyük Rezillik! “Yazıklar Olsun!” Survivor, Masterchef ve Hatta Acun Ilıcalı’yı Temsil Ediyordu! O İsmi Kafes Dövüşüne…

Masterchef ve Survivor gibi yarışmalarından hemen sonra sosyal medyada büyük bir kitle edilmiş olan başarılı isimlerden Yasin Obuz’un o isme söyledikleri akılları yerlerinden etti. Acun Ilıcalı’yı da katıldığı yarışmalardan dolayı temsil eden Yasin Obuz, bir skandala imzasını attı. Bugün yaşananlar ağızları açık bıraktı çünkü o ismi kadın olmasına rağmen kafes dövüşüne davet etti…

Sevilen ismin böyle bir şey yapması ise sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı. Kısa bir süre önce Bahar Candan, 5 bin lira maaşla yanında kendisine arkadaş olacak bir eleman aradığını duyurmuştu. Maaşlı arkadaşını bulduğunu dile getiren Bahar Candan, bu arkadaşının Yasin Obuz olduğunu da aktarmıştı. Yasin Obuz ise konu hakkında çok sert yorumlar yaptı! Peki, Yasin Obuz neler dedi?



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