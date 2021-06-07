Masumlar Apartmanı İnci’ye Bir Destek Daha! Kara Sevda’da 8 Saat Ağlayan İsim Açıkladı! Meğer Perde Arkasında…

Kara Sevda oyuncusu olan Hazal Filiz Küçükköse ise geçtiğimiz günlerce bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerin sorularına cevap veren başarılı ve güzel oyuncu, iş hakkında da birçok açıklama yaptı.

Romantik komedi dizisinde oynamak istemediğini belirten güzel oyuncu; daha çok dram dizisi tercih ettiğini açıkladı. Daha sonra ise Masumlar Apartmanı dizisindeki İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah’la ilgili sorulara cevap verdi. Diziyi ‘yorgunluk’ nedeniyle bırakması birçok eleştiri almasına neden olmuştu. Peki, Küçükköse neler dedi?



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