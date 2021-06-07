Masumlar Apartmanı İnci’ye Bir Destek Daha! Kara Sevda’da 8 Saat Ağlayan İsim Açıkladı! Meğer Perde Arkasında…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Farah Zeynep Abdullah, milyonları şok içerisinde bırakacak bir kararla birlikte Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldığını resmen duyurmuştu. Sevilen ismin “Dizide dram sahneleri beni çok yoruyor. Ayrılmak istiyorum” sözleri ise sosyal medyada yankılanmıştı.
Kara Sevda oyuncusu olan Hazal Filiz Küçükköse ise geçtiğimiz günlerce bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerin sorularına cevap veren başarılı ve güzel oyuncu, iş hakkında da birçok açıklama yaptı.
Romantik komedi dizisinde oynamak istemediğini belirten güzel oyuncu; daha çok dram dizisi tercih ettiğini açıkladı. Daha sonra ise Masumlar Apartmanı dizisindeki İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah’la ilgili sorulara cevap verdi. Diziyi ‘yorgunluk’ nedeniyle bırakması birçok eleştiri almasına neden olmuştu. Peki, Küçükköse neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.