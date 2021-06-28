Şef Akademi Ayhan Sicimoğlu Kimdir? Ayhan Sicimoğlu Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? Restoranı Var Mı?

FOX TV, Türkiye’nin yeni yemek yarışması olan Şef Akademi’yi yayına hazırladı. Mutfağının en iyilerinin yarışacağı programda 15 kişilik şef adayı kadrosunun kıyasıya bir yarış sergileyeceği öğrenildi. Hem bireysel hem de ekip yarışmalarını ekranlara taşıyacak olan Şef Akademi’nin MasterChef karşısında nasıl konumlanacağı ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

14 Haziran Pazartesi günü seyircisiyle ilk kez buluşacak olan Şef Akademi’nin sunuculuğunu Öykü Serter üstlendi. Jüri üyeliği koltuğunda oturan Ayhan Sicimoğlu’na ise Şef Arda Türkmen ve Şef Hazer Amani eşlik etti. Yayınlanan Şef Akademi tanıtım fragmanının ardından kariyerinin çok yönlülüğü ile tanınan Ayhan Sicimoğlu’nun hayatı televizyon severlerin gündemine geldi.