Şef Akademi Ayhan Sicimoğlu Kimdir? Ayhan Sicimoğlu Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? Restoranı Var Mı?
Türkiye’nin önde gelen perküsyon sanatçılarından biri olan Ayhan Sicimoğlu, FOX TV’nin yeni ve iddialı yapımı Şef Akademi programının jüri üyeliğini yapmaya hazırlanıyor. Gezgin ruhu ile dünyanın birçok yerinde tattığı lezzetleri şef adaylarına aktaracak olan Ayhan Sicimoğlu’nun hayatı televizyon severler tarafından merak ediliyor. Şef Akademi Ayhan Sicimoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, restoranı var mı? İşte, detaylar…
FOX TV, Türkiye’nin yeni yemek yarışması olan Şef Akademi’yi yayına hazırladı. Mutfağının en iyilerinin yarışacağı programda 15 kişilik şef adayı kadrosunun kıyasıya bir yarış sergileyeceği öğrenildi. Hem bireysel hem de ekip yarışmalarını ekranlara taşıyacak olan Şef Akademi’nin MasterChef karşısında nasıl konumlanacağı ise şimdiden merak edilmeye başlandı.
14 Haziran Pazartesi günü seyircisiyle ilk kez buluşacak olan Şef Akademi’nin sunuculuğunu Öykü Serter üstlendi. Jüri üyeliği koltuğunda oturan Ayhan Sicimoğlu’na ise Şef Arda Türkmen ve Şef Hazer Amani eşlik etti. Yayınlanan Şef Akademi tanıtım fragmanının ardından kariyerinin çok yönlülüğü ile tanınan Ayhan Sicimoğlu’nun hayatı televizyon severlerin gündemine geldi.
28 Haz 2021 - 12:35 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.