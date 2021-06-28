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28 Haz 2021 - 12:36

Şef Akademi Arda Türkmen Kimdir? Arda Türkmen Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? Restoranı Var Mı?

Mutfağının dahi çocuğu Arda Türkmen, yeni bir yarışma programı olan Şef Akademi’de jüri üyeliği yapmak için kolları sıvaladı. Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Şef Arda Türkmen, deneyim ve tecrübesini 15 şef adayına aktarmak için hazırlandı. Tanıtım fragmanıyla dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran Şef Akademi’nin kadrosunun hayatı magazin gündeminin önceliği haline geldi. Şef Akademi Arda Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, restoranı var mı? İşte, detaylar…