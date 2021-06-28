Şef Akademi Arda Türkmen Kimdir? Arda Türkmen Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? Restoranı Var Mı?
Mutfağının dahi çocuğu Arda Türkmen, yeni bir yarışma programı olan Şef Akademi’de jüri üyeliği yapmak için kolları sıvaladı. Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Şef Arda Türkmen, deneyim ve tecrübesini 15 şef adayına aktarmak için hazırlandı. Tanıtım fragmanıyla dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran Şef Akademi’nin kadrosunun hayatı magazin gündeminin önceliği haline geldi. Şef Akademi Arda Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, restoranı var mı? İşte, detaylar…
FOX TV’nin yeni programı Şef Akademi, iddialı kadrosuyla 14 Haziran Pazartesi günü seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Şef Akademi programında sunuculuğu Öykü Serter, jüri üyeliklerini ise Şef Arda Türkmen, Ayhan Sicimoğlu ve Şef Hazer Amani üstlendi. Merakla beklenen Şef Akademi fragmanının ardından iddialı kadronun hayatı magazin severlerin gündemindeki soru olarak yer aldı.
28 Haz 2021 - 12:36 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.