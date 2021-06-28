- 28 Haz 2021 - 12:36

Şef Akademi Arda Türkmen Kimdir? Arda Türkmen Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? Restoranı Var Mı?

Mutfağının dahi çocuğu Arda Türkmen, yeni bir yarışma programı olan Şef Akademi’de jüri üyeliği yapmak için kolları sıvaladı. Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Şef Arda Türkmen, deneyim ve tecrübesini 15 şef adayına aktarmak için hazırlandı. Tanıtım fragmanıyla dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran Şef Akademi’nin kadrosunun hayatı magazin gündeminin önceliği haline geldi. Şef Akademi Arda Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, restoranı var mı? İşte, detaylar…

FOX TV’nin yeni programı Şef Akademi, iddialı kadrosuyla 14 Haziran Pazartesi günü seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Şef Akademi programında sunuculuğu Öykü Serter, jüri üyeliklerini ise Şef Arda Türkmen, Ayhan Sicimoğlu ve Şef Hazer Amani üstlendi. Merakla beklenen Şef Akademi fragmanının ardından iddialı kadronun hayatı magazin severlerin gündemindeki soru olarak yer aldı.

28 Haz 2021 - 12:36 - Magazin

# TELEVİZYON PROGRAMLARI İLE İLİŞKİLİ:
Şef Akademi Başvuru Nasıl Yapılır? FOX TV Şef Akademi Başvuru Formu 2021 mask
Şef Akademi Başvuru Nasıl Yapılır? FOX TV Şef Akademi Başvuru Formu 2021
Şef Akademi Ayhan Sicimoğlu Kimdir? Ayhan Sicimoğlu Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? Restoranı Var Mı? mask
Şef Akademi Ayhan Sicimoğlu Kimdir? Ayhan Sicimoğlu Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? Restoranı Var Mı?
Masterchef 2021 Hangi Günler Var! Masterchef 2021 Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Masterchef 2021 Hangi Kanalda, Ne Zaman Yayınlanıyor? mask
Masterchef 2021 Hangi Günler Var! Masterchef 2021 Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Masterchef 2021 Hangi Kanalda, Ne Zaman Yayınlanıyor?
MasterChef 2021 Full İzle! 28 Haziran 2021 MasterChef 3. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 28 Haziran 2021 MasterChef 3. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Gelinim Mutfakta 28 Haziran 2021 Full İzle! Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 635. Bölüm kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı? mask
Gelinim Mutfakta 28 Haziran 2021 Full İzle! Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 635. Bölüm kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı?
Doya Doya Moda All Star Canlı İzle! 28 Haziran Doya Doya Moda 76. Bölüm Canlı Yayın İzle! TV8 Yayın Akışı! mask
Doya Doya Moda All Star Canlı İzle! 28 Haziran Doya Doya Moda 76. Bölüm Canlı Yayın İzle! TV8 Yayın Akışı!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 28 Haziran 2021 Pazartesi ATV Canlı izle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 28 Haziran 2021 Pazartesi ATV Canlı izle!
Masterchef 2021 Para Ödülü Ne Kadar? Acun Ilıcalı'dan Açıklama...MasterChef Şampiyonu ne kadar para alacak? mask
Masterchef 2021 Para Ödülü Ne Kadar? Acun Ilıcalı'dan Açıklama...MasterChef Şampiyonu ne kadar para alacak?
Masterchef 2021 Nerede Çekiliyor? Masterchef 2021 Stüdyosu Nerede? mask
Masterchef 2021 Nerede Çekiliyor? Masterchef 2021 Stüdyosu Nerede?
Masterchef Ne Zaman Başlayacak? 2021 Masterchef Türkiye Tarihi Belli Oldu Mu? mask
Masterchef Ne Zaman Başlayacak? 2021 Masterchef Türkiye Tarihi Belli Oldu Mu?
# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 28 Haziran 2021 Pazartesi ATV Canlı izle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 28 Haziran 2021 Pazartesi ATV Canlı izle!
Müge Anlı Kıpkırmızı Oldu, Milyonlar Çığlıklar Attı! İlk Kez Üzüntü Değil, İlk Kez Kötülük Değil! Bakın Ne Oldu? "Helal Olsun Müge Sana" mask
Müge Anlı Kıpkırmızı Oldu, Milyonlar Çığlıklar Attı! İlk Kez Üzüntü Değil, İlk Kez Kötülük Değil! Bakın Ne Oldu? "Helal Olsun Müge Sana"
Müge Anlı'dan Acun Ilıcalı'ya Şok Darbe! Görenler Yok Artık Dedi! Acun'a Verdi! Bundan Sonra Acun Düşünsün... mask
Müge Anlı'dan Acun Ilıcalı'ya Şok Darbe! Görenler Yok Artık Dedi! Acun'a Verdi! Bundan Sonra Acun Düşünsün...
Müge Anlı’da Osman Büyükşen olayında flaş gelişme...Özel Tim Şoku! İsyan Edip, Stüdyoyu Dağıtmıştı! mask
Müge Anlı’da Osman Büyükşen olayında flaş gelişme...Özel Tim Şoku! İsyan Edip, Stüdyoyu Dağıtmıştı!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 25 Haziran 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 25 Haziran 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Müge Anlı’yı Hüngür Hüngür Ağlatan Olayda Son Dakika Gelişmesi! Makyajı Darmaduman Olmuştu, Sır Perdesi Aralandı! Görgü Tanığı… mask
Müge Anlı’yı Hüngür Hüngür Ağlatan Olayda Son Dakika Gelişmesi! Makyajı Darmaduman Olmuştu, Sır Perdesi Aralandı! Görgü Tanığı…
Müge Anlı ve Esra Erol’un Kavga Etmesine Neden Olan İsim Ortaya Çıktı! Görenler İnanmak İstemiyor Ama Herkes Tarafından Biliniyor! Meğer O İsim… mask
Müge Anlı ve Esra Erol’un Kavga Etmesine Neden Olan İsim Ortaya Çıktı! Görenler İnanmak İstemiyor Ama Herkes Tarafından Biliniyor! Meğer O İsim…
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 24 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Canlı Yayında Ağladı! Ekip Ayağa Kalktı, Makyajı Elbisesi Darmaduman Oldu! Stüdyoyu Yaktı, Yıktı... mask
Müge Anlı Canlı Yayında Ağladı! Ekip Ayağa Kalktı, Makyajı Elbisesi Darmaduman Oldu! Stüdyoyu Yaktı, Yıktı...
Müge Anlı’dan Esra Erol’a Dava Şoku! O Hamleye Daha Fazla Dayanamadı, Soluğu Mahkemede Aldı! Rahmi Özkan ve Hülya Kuran Karşı Karşıya! Gerilim Hat Safhada… mask
Müge Anlı’dan Esra Erol’a Dava Şoku! O Hamleye Daha Fazla Dayanamadı, Soluğu Mahkemede Aldı! Rahmi Özkan ve Hülya Kuran Karşı Karşıya! Gerilim Hat Safhada…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Engelli Raporu Ankaradan Ne Kadar Sürede Gelir? Engelli Raporu Almak İçin Yüzde Kaç Olmalı? Engelli Raporu Nasıl Alınır? mask
Engelli Raporu Ankaradan Ne Kadar Sürede Gelir? Engelli Raporu Almak İçin Yüzde Kaç Olmalı? Engelli Raporu Nasıl Alınır?
Hemşirelik 2021 Taban Puanları Nedir? Hemşirelik İçin Kaç Bine Girmek Gerekir 2021? İşte Ankara Hemşirelik Bölümü Olan Üniversiteler mask
Hemşirelik 2021 Taban Puanları Nedir? Hemşirelik İçin Kaç Bine Girmek Gerekir 2021? İşte Ankara Hemşirelik Bölümü Olan Üniversiteler
1 Temmuz’da başlıyor! İçişleri’nden normalleşme genelgesi mask
1 Temmuz’da başlıyor! İçişleri’nden normalleşme genelgesi
Hukuk Fakültesi 2021 Taban Puanları Nedir? Hukuk Fakültesi İçin Kaç Bine Girmek Gerekir 2021? İşte Ankara Hukuk Fakültesi Bölümü Olan Üniversiteler mask
Hukuk Fakültesi 2021 Taban Puanları Nedir? Hukuk Fakültesi İçin Kaç Bine Girmek Gerekir 2021? İşte Ankara Hukuk Fakültesi Bölümü Olan Üniversiteler
Survivor Poyraz Acun Babasından İşi Kaptı! Oğlu Gibi Seviyordu, Adamlarından Birini Onun İçin Sildi! Elinden Tuttuğu Gibi… mask
Survivor Poyraz Acun Babasından İşi Kaptı! Oğlu Gibi Seviyordu, Adamlarından Birini Onun İçin Sildi! Elinden Tuttuğu Gibi…
Şef Akademi Başvuru Nasıl Yapılır? FOX TV Şef Akademi Başvuru Formu 2021 mask
Şef Akademi Başvuru Nasıl Yapılır? FOX TV Şef Akademi Başvuru Formu 2021

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status