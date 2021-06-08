Şeyma Subaşı Çılgına Döndü! Öyle bir Açıklama Yaptı Ki, Akıl Beyin Kalmadı! “Dolandırıcı” Demişlerdi, Perde Arkası Çıktı!
Şeyma Subaşı, kuşkusuz son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olarak sevenlerinin karşısına çıkıyor. Her paylaşımıyla büyük bir olay yaşatan Şeyma Subaşı mısırlı sevgilisinden kısa bir süre önce evleneme teklifi almıştı. Yüzüğünün fiyatıyla gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı ise şimdide de dolandırıcı iddialarına yanıt verdi.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Şeyma Subaşı hayatının neredeyse her karesini sosyal medyada paylaşıyor. Kısa bir süre önce evlilik teklifi aldığını da paylaşan güzel isim Şeyma Subaşı şok etkisi yarattı. Peki, neler oluyor?
Subaşı sevgilisinin dolandırıcı olduğuna dair yazılan haberlere adeta kan kusarak; “Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed’in 7 tane soyadı var. Amerika’da yaşadığı için ‘Mohammed Alsaloussi’yi kullanıyor” sözlerini dile getirdi ve ilginç açıklamalara yer verdi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.