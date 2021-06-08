Şeyma Subaşı Çılgına Döndü! Öyle bir Açıklama Yaptı Ki, Akıl Beyin Kalmadı! “Dolandırıcı” Demişlerdi, Perde Arkası Çıktı!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Şeyma Subaşı hayatının neredeyse her karesini sosyal medyada paylaşıyor. Kısa bir süre önce evlilik teklifi aldığını da paylaşan güzel isim Şeyma Subaşı şok etkisi yarattı. Peki, neler oluyor?

Subaşı sevgilisinin dolandırıcı olduğuna dair yazılan haberlere adeta kan kusarak; “Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed’in 7 tane soyadı var. Amerika’da yaşadığı için ‘Mohammed Alsaloussi’yi kullanıyor” sözlerini dile getirdi ve ilginç açıklamalara yer verdi!



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