Haberler Ankara Haberler Ankara
- 08 Haz 2021 - 14:34 G: 08 Haz 2021 - 15:01

Var Edilme Sebepleri Her Zaman Merak Edildi! Avusturalya'da Dünyanın En Büyük Dinozoru Keşfedildi!

Tarih boyunca yapılan keşiflerle var oluş sebepleri hep merak edilen Dinozorlarla ilgili yeni bir keşif yapıldı. Avustralyalı bilim insanları yeni bir tür keşfettiler. İşte detaylar...

Avustralyalı bilim insanları, ülkenin en büyük, dünyanın ise sayılı büyük dinozor türleri arasına giren bir tür keşfettiklerini açıkladı.

Eromanga Doğal Tarih Müzesi ve Queensland Müzesi araştırmacıları, Avustralya’nın iç bölgesinde bulunan Eromanga havzasında 2007 yılında keşfettikleri dinozor kemiklerinin hangi türe ait olduğunu tespit etmek üzere çalışma başlattı.

Devasa boyuttaki kemikleri incelemek için 3 boyutlu tarama teknolojisi kullanan araştırmacılar, 10 yılı aşkın süre kemikleri ülkenin diğer bölgelerinde keşfedilen örneklerle karşılaştırdı.

Araştırmalar sonucunda, Titanozor türü ile eşleşen kemiklerin, Avustralya’nın en büyük dinozoruna ait olduğu ortaya kondu.

Yüksekliği 6,5, uzunluğu 30 metre olduğu tahmin edilen dinozora, kemiklerin keşfedildiği havzaya akan Cooper Nehri'ne ithafen "Australotitan cooperensis" ismi verildi.

Bilim insanları, iki katlı bir bina yüksekliğine sahip dinozorun dünya çapında şimdiye kadar keşfedilen 15 büyük dinozor türü arasında olduğunu kaydetti.

Kretase jeolojik döneminde Avustralya’ya geldiği tahmin edilen türün, 90 milyon yıldan fazla süre önce bölgede yaşamını sürdürdüğü belirtildi.

Antarktika dışındaki bütün kıtalarda fosillerine rastlanılan ve en büyük kara hayvanları arasında bulunan Titanozorların, günümüz balinaları ile eşdeğer büyüklükte olduğu biliniyor.

Titanozorlar, uzun boyun ve kuyruk yapılarının yanında otçul beslenme alışkanlıklarıyla tanınıyor.

08 Haz 2021 - 14:34 AA Ankara- Dünya

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
İngiltere'de Futbol Devrimi! Federasyon Kadın Ellerine Emanet! mask
İngiltere'de Futbol Devrimi! Federasyon Kadın Ellerine Emanet!
Ermenistan Tehlikeli Tacizlerine Devam Ediyor! Azerbaycan Sınırına Mayın Döşeyen Askerler Yakalandı! mask
Ermenistan Tehlikeli Tacizlerine Devam Ediyor! Azerbaycan Sınırına Mayın Döşeyen Askerler Yakalandı!
İsrail'de 20 Yıl! Hapishaneden Nihayet Çıkabildi! mask
İsrail'de 20 Yıl! Hapishaneden Nihayet Çıkabildi!
Futbol Dünyası Şokta! Stuttgart'ın Futbolcusu Bunca Sahte Kimlikle Oynamış! mask
Futbol Dünyası Şokta! Stuttgart'ın Futbolcusu Bunca Sahte Kimlikle Oynamış!
Tam 24 Bin Yaşında! Rusya'da Keşfedildi! mask
Tam 24 Bin Yaşında! Rusya'da Keşfedildi!
Bildiğiniz Tüm İsimleri Unutun! Futbol Dünyasının En Pahalı Futbolcusu O! mask
Bildiğiniz Tüm İsimleri Unutun! Futbol Dünyasının En Pahalı Futbolcusu O!
NBA'de Yarı Finalistleri Belli Oldu! Konferans Yarı Liginin Son Takımı Oldular! mask
NBA'de Yarı Finalistleri Belli Oldu! Konferans Yarı Liginin Son Takımı Oldular!
Bu Fiyatlar Zam Habercisi Gibi! Brent Petrol Yükselmeye Devam Ediyor! mask
Bu Fiyatlar Zam Habercisi Gibi! Brent Petrol Yükselmeye Devam Ediyor!
Dünyanın Gözü Avrupa Merkez Bankası'nda! Piyasalar Durgun Halde Gelecek Haberi Bekliyor! mask
Dünyanın Gözü Avrupa Merkez Bankası'nda! Piyasalar Durgun Halde Gelecek Haberi Bekliyor!
Venezuela'da Yine Gündemde! Halk Ayaklandı, Organ Nakli Yasağının Kalkmasını İstiyor! mask
Venezuela'da Yine Gündemde! Halk Ayaklandı, Organ Nakli Yasağının Kalkmasını İstiyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
"Çiftlik Bank" Davasında Gelişme! Mahkeme O İsimler İçin Kararını Açıkladı! mask
"Çiftlik Bank" Davasında Gelişme! Mahkeme O İsimler İçin Kararını Açıkladı!
Merve Boluğur Kriz Sebebi Oldu! Açıklamaları Etleri Çektirdi, Saçları Yoldurdu! “Duymak İstemiyoruz!” Öyle Şeyler Dedi Ki… mask
Merve Boluğur Kriz Sebebi Oldu! Açıklamaları Etleri Çektirdi, Saçları Yoldurdu! “Duymak İstemiyoruz!” Öyle Şeyler Dedi Ki…
Sinovac Randevusu Yok Diye Üzülmeyin! BioNTech Aşısı Sağlık Ocaklarında! mask
Sinovac Randevusu Yok Diye Üzülmeyin! BioNTech Aşısı Sağlık Ocaklarında!
Büyük Zam Haberinden Önce! Kampanyalar Bir Bir Başladı, Sıra Opel'de! mask
Büyük Zam Haberinden Önce! Kampanyalar Bir Bir Başladı, Sıra Opel'de!
Thodex Mağdurları Haber Bekliyor! Başsavcılıktan Açıklama Geldi! mask
Thodex Mağdurları Haber Bekliyor! Başsavcılıktan Açıklama Geldi!
Deniz Salyası İçin Milli Savunma Bakanlığı Devreye Girdi! Müsilaj Temizlemeye Destek Veriyorlar! mask
Deniz Salyası İçin Milli Savunma Bakanlığı Devreye Girdi! Müsilaj Temizlemeye Destek Veriyorlar!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status