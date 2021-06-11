Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Yüreklere Köz Düşürdü! Ağlamaktan Gözyaşı Kurudu! Hızır İçin Hayat Durdu! O İsimde Diziden Ayrıldı!

Sadece birkaç bölüm önce Hızır Reis, oğlunun düğününü yapmış ve hain bir saldırı almıştı. Oğlu hastaneye kaldırırlarken, oğlunun biricik eşi Didem ise hayata gözlerini kapatmıştı. Gelini için kahrolan Hızır’a ise acı bir veda olacağının şoku yeniden yaşatıldı.

Gelini Didem’in ölümüyle sarsılan Hızır Reis şimdi ise en yakınını; canını ciğerini kaybedecek! Çok sevdiği ve tek dost bildiği ismin ayrılması ise sosyal medyaya büyük yankı uyandırdı. Birçok kiş, dizide büyük işlerin başarılmasına neden olan o isim için “Elveda baba! Seni çok özleyeceğiz. Bu vedayı hiç yakıştıramadık” sözlerini dile getirdi. Peki, diziden ayrılacak isim kim olacak?



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