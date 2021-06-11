Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Yüreklere Köz Düşürdü! Ağlamaktan Gözyaşı Kurudu! Hızır İçin Hayat Durdu! O İsimde Diziden Ayrıldı!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır Reisi yerle yeksan edecek bir ayrılık yaşanacak. Dizinin en başından beri Hızır’a hep en yakın ve dost olmuş olan ismin diziden ayrılması ise dizi izleyicisini büyük bir şok içerisinde bıraktı. Adeta darmaduman olacak olan Hızır Reis, sevenlerini hüngür hüngür ağlatacak.
Sadece birkaç bölüm önce Hızır Reis, oğlunun düğününü yapmış ve hain bir saldırı almıştı. Oğlu hastaneye kaldırırlarken, oğlunun biricik eşi Didem ise hayata gözlerini kapatmıştı. Gelini için kahrolan Hızır’a ise acı bir veda olacağının şoku yeniden yaşatıldı.
Gelini Didem’in ölümüyle sarsılan Hızır Reis şimdi ise en yakınını; canını ciğerini kaybedecek! Çok sevdiği ve tek dost bildiği ismin ayrılması ise sosyal medyaya büyük yankı uyandırdı. Birçok kiş, dizide büyük işlerin başarılmasına neden olan o isim için “Elveda baba! Seni çok özleyeceğiz. Bu vedayı hiç yakıştıramadık” sözlerini dile getirdi. Peki, diziden ayrılacak isim kim olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.