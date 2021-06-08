Acun Ilıcalı’dan Skandal Karar! Eğer O Gerçekleşirse Dominik Adasında 9 Şiddetinde Deprem Olacak! Her Detayı Tek Tek Açıklandı! O İsim Elenirse…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasından yeni karar çıktı. Dikkatleri üzerine çeken ve her bölümüyle reyting rekorlarını kıran başarılı yarışmada Acun Ilıcalı bir detaya değinerek şok bir açıklama yaptı! Skandal kararını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Acun Ilıcalı bir depreminde gerçekleşeceğinin altını çizdi!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bire başarı elde eden Survivor yarışmasının bu akşam ekranlara gelecek olan bölümünde ise bir isim hem hayallerine hem de adaya veda edecek! İlk bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Poyraz, Aleyna’yı söylerken; ikinci dokunulmazlığı kazanan isim ise Berkay olmuştu.
Berkay dokunulmazlık oyunundan sonra ise eleme adayı olarak seçtiği isim Steven olmuştu. İkinci eleme adayı ise Steven olmuş ve “Ben Berkay’ın beni güçlü bir rakip olarak gördüğü için eleme potasına koydu. Ben bununla gurur duyuyorum” sözlerini dile getirmişti. Üçüncü eleme adayı ise İsmail’in bireyse dokunulmazlığı almasıyla birlikte Ayşe olmuştu. Peki, Acun Ilıcalı neler dedi?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.