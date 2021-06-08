Survivor Ayşe Aleyna Aile Kavgasının Arka Yüzü Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı’nın Şah Damarı Olayları Anlatı! Her Şeyi Birinci Ağızdan Anlattı! Meğer…

Perde arkasında neler olduğunu merak edenler ise Survivor Panorama ekibinde bulunan Melis konu hakkında açıklamalar yaparak; birinci ağızdan duyduklarını tek tek anlattı. Peki, neler oluyor?

Acun Ilıcalı kısa bir süre önce Ayşe’nin ve Aleyna’nın ailesinden bir istekte bulunmuş ve iki isime yapması gerekenleri açıklamıştı. Daha sonra ise Aleyna Kalaycıoğlu, “Annemle konuştum. Ben burada kalmak istiyorum. Bir daha sosyal medya kullanmayacak” sözlerini dile getirdi. Bunun üzerine ise Acun Ilıcalı olanları anlattı!



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