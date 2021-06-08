Survivor Ayşe Aleyna Aile Kavgasının Arka Yüzü Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı’nın Şah Damarı Olayları Anlatı! Her Şeyi Birinci Ağızdan Anlattı! Meğer…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aileler kavgası gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialara göre Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi, özel çocuğu Cansu için Ayşe’nin anne ve babasından çirkin sözler duymuştu. Bu olayı ise hem yargıya hem de sosyal medyaya taşınmış olaylar çığırından çıkmıştı.
Perde arkasında neler olduğunu merak edenler ise Survivor Panorama ekibinde bulunan Melis konu hakkında açıklamalar yaparak; birinci ağızdan duyduklarını tek tek anlattı. Peki, neler oluyor?
Acun Ilıcalı kısa bir süre önce Ayşe’nin ve Aleyna’nın ailesinden bir istekte bulunmuş ve iki isime yapması gerekenleri açıklamıştı. Daha sonra ise Aleyna Kalaycıoğlu, “Annemle konuştum. Ben burada kalmak istiyorum. Bir daha sosyal medya kullanmayacak” sözlerini dile getirdi. Bunun üzerine ise Acun Ilıcalı olanları anlattı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.