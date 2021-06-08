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- 08 Haz 2021 - 19:35 G: 08 Haz 2021 - 19:41

Esra Erol’da Polis Baskını! 18 Yaşındaki Kız Fuhuş Çetesine Kurban Oldu! Stüdyo Ayağa Kalktı, “Sen Nasıl Bir İnsansın!” Esra Erol Şok İçerisinde Kaldı!

ATV ekranlarının popüler programlarından biri olan Esra Erol’da programında büyük bir skandal yaşandı. Program birkaç kişinin gözaltına alınmasına sebep oldu. İzleyiciler olay karşısında şok geçirdi.

Geçtiğimiz Mart ayında kızını aramaya çıkan bir kadın Esra Erol’da programına başvurdu. Kızının bulunmasının ardından çok geçmeden büyük bir skandal daha yaşandı. Polis ekiplerini harekete geçiren bu durum yayının ihbar olarak kabul edilmesini sağladı.

Esra Erol’da programına kızını bulmak için katılan Gürcünaz adındaki kadın, 18 yaşındaki kızını bulması için Esra Erol’dan yardım istedi. 18 yaşındaki Zeynep adlı kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen acılı anneye Esra Erol ve ekipleri tarafından beklenen yardım yapıldı. Peki, Zeynep isimli genç kız nerede?

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08 Haz 2021 - 19:35 Ankara- Yaşam

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Esra Erol’da Polis Baskını! 18 Yaşındaki Kız Fuhuş Çetesine Kurban Oldu! Stüdyo Ayağa Kalktı, “Sen Nasıl Bir İnsansın!” Esra Erol Şok İçerisinde Kaldı! mask
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