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08 Haz 2021 - 20:05

Müge Anlı’da Tektaş Reklamı 18 Yaşındaki Bir Kızı Ailesinden Ayırdı! Evli ve 2 Çocuklu Adama Kaçtı, Dünyası Başına Yıkıldı! "Ütülü Gömlek ve Saçları Yapılı..."

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da bir tektaş reklamı 18 yaşındaki kızı ailesinden ayırdı. Evli ve 2 çocuklu sevgilisi için evinden “Dondurma alacağım” diyerek çıkan genç kız dikkatleri üzerine çekti. Kızlarının evli ve iki çocuklu adama kaçtıklarını konduramayan anne ve baba, “İş yerinde Maşallah adında birisi vardı. Onunla aynı gün ortadan kayboldu. Umarım aklımıza gelen şeyler doğru değildir” sözlerini dile getirmişti.