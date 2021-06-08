Müge Anlı’da Tektaş Reklamı 18 Yaşındaki Bir Kızı Ailesinden Ayırdı! Evli ve 2 Çocuklu Adama Kaçtı, Dünyası Başına Yıkıldı! "Ütülü Gömlek ve Saçları Yapılı..."
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da bir tektaş reklamı 18 yaşındaki kızı ailesinden ayırdı. Evli ve 2 çocuklu sevgilisi için evinden “Dondurma alacağım” diyerek çıkan genç kız dikkatleri üzerine çekti. Kızlarının evli ve iki çocuklu adama kaçtıklarını konduramayan anne ve baba, “İş yerinde Maşallah adında birisi vardı. Onunla aynı gün ortadan kayboldu. Umarım aklımıza gelen şeyler doğru değildir” sözlerini dile getirmişti.
Dikkatleri üzerine çeken skandal gelişmede yaşanan olaylar izleyenlere “Yok artık” dedirtti. 18 yaşındaki Kübra isimli genç kız, evli ve iki çocuklu adama anne ve babasına “Ben dondurma alacağım” diyerek kaçmıştı. Maşallah isimli şahıs ve kaçan Kübra, canlı yayına bağlanmış ve olanları anlatmışlardı.
Kübra ise anne babasına “Ben ait olduğum yerdeyim. Gelmek istemiyorum” sözlerini dile getirmişti. Müge Anlı’nın ikna çabasıyla canlı yayına katılan genç kız tüm yaşadıklarını tek tek anlattı. Kübra; “Televizyonda tektaş reklamı gördük. Bana “Sana bunlardan alacağım, beyaz gelinlik giydireceğim” dedi. İnandım, evli olduğunu bilmiyordum” sözlerini dile getirdi ve devamında skandal sözlere yer verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.