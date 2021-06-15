Arka Sokaklar'dan Acı Haber Gelmişti, Şimdi Yeniden Açıklama Yaptı! Kime Bu Acıya Dayanamaz Ama O Tüm Restleri Çekiyor! "Helal Olsun"
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Volkan karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, kısa bir süre önce kansere yakalandığını duyurmuş ve diziden ayrılmıştı. Sevilen ismin diziden ayrılması ise hayranlarında büyük bir şok yaşatmıştı.
Kemoterapi tedavisi gören başarılı yıldız, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşım yaparak güncel hayatından ve yaptıklarından bahseden başarılı oyuncu, sevenlerine son durumu ve tedavi hakkında da bilgiler verdi. Kendisine gelen binlerce güzel mesaj için “Çok teşekkür ederim. Ben en büyük avantajım sizlerin yanımda olduğunu bilmek” sözlerini dile getirdi.
Kendisiyle aynı sağlık sorununu yaşayanlar için; “Umutlu olun, mutlu olun. Ben önceden her şeyi kafaya takardım ama her şey bir şekilde yoluna giriyor. Üzülmeye değmez” sözlerini dile getirdi. Sağlık durumu hakkında ise ilk kez bir açıklama yapan başarılı oyuncu hayranlarının meraklarını dindirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.