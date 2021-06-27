- 27 Haz 2021 - 22:04

Masterchef 2021 Para Ödülü Ne Kadar? Acun Ilıcalı'dan Açıklama...MasterChef Şampiyonu ne kadar para alacak?

MasterChef Türkiye 2021 için kolları sıvayan yayıncı kuruluş TV8 başvuruları almaya başlıyor. Temmuz ortalarında Survivor 2021’in hemen ardından başlaması beklenen MasterChef Türkiye, yeniden seyircisinin gündemine geliyor. Programın ödülünü merak eden seyirciler ve başvuru yapacak kişiler, MasterChef 2021 şampiyonana ne vaat edildiğini araştırıyor. MasterChef 2021 ödülü nedir? MasterChef para ödülü ne kadar 2021? MasterChef büyük ödül araba mı? İşte detaylar…

İngiltere kökenli aşçılık yarışması olan MasterChef, dünyanın pek çok ülkesinin yanı sıra Türkiye’de de yayınlanıyor. İlk sezonunu 2011'de yayınlayan MasterChef, 2018'den bu yana Acun Medya yapımcılığında kesintisiz yayınlanmaya devam ediyor. TV8 ekranları aracılığıyla izleyicisinin karşısına çıkan MasterChef Türkiye, 5. sezonu olacak olan 2021 ile seyircisinin karşısına çıktı. 

2018’den beri Survivor finalinin hemen ardından başlayan MasterChef, bu sene de geleneği bozmuyor ve başlamak için Survivor 2021’in finalini bekliyor. Final için geri sayıma başlayan Survivor 2021 ise kendinden sonra gelecek olan MasterChef’in çeşitli sorularla gündemlere yeniden gelmesini sağlıyor. MasterChef Türkiye hayranlarının bu defa merakla beklediği ise 2021 şampiyonluk ödülü oluyor.

27 Haz 2021 - 22:04 - Dizi Haberleri

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