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- 09 Haz 2021 - 11:55 G: 09 Haz 2021 - 12:03

Survivor Tamamen Değişiyor! Acun Ilıcalı Öyle Kararlar Açıkladı Ki, Yarışmacılar Adayı Salladı! Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tüm dengeler değişiyor. Acun Ilıcalı Survivor yarışması için aldığı tüm kararları tek tek resmen açıkladı. Dikkatleri üzerine çeken bu olayda ise yarışmacılar adada deprem etkisi yarattı! Kimsenin memnun olmadığı bu durum ise izleyicilere büyük bir şok yaşattı.

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmada çeyrek final heyecanı yaşanırken bir isimin elenmesiyle birlikte artık tüm dengeler değişti. Ayşe, Aleyna ve Steven’dan oluşan eleme potasından ise Ayşe ve Aleyna kurtularak çıkmıştı fakat Steven’ın elenecek isim olmuştu.

Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmada Steven’ın elenmesi ise bir tablonun tamamen değişmesine neden oldu. Artık adada sadece 7 kişi kalırken kızlı ve erkekli yarışmaların yapılacağı da dün akşam itibariyle açıklandı. Yarışmacılara ise hiç hoşlarına gitmeyecek bir kararın alındığı açıklandı. Peki, Acun Ilıcalı neler dedi?

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09 Haz 2021 - 11:55 Ankara- Yaşam

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