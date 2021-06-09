Survivor Tamamen Değişiyor! Acun Ilıcalı Öyle Kararlar Açıkladı Ki, Yarışmacılar Adayı Salladı! Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tüm dengeler değişiyor. Acun Ilıcalı Survivor yarışması için aldığı tüm kararları tek tek resmen açıkladı. Dikkatleri üzerine çeken bu olayda ise yarışmacılar adada deprem etkisi yarattı! Kimsenin memnun olmadığı bu durum ise izleyicilere büyük bir şok yaşattı.
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmada çeyrek final heyecanı yaşanırken bir isimin elenmesiyle birlikte artık tüm dengeler değişti. Ayşe, Aleyna ve Steven’dan oluşan eleme potasından ise Ayşe ve Aleyna kurtularak çıkmıştı fakat Steven’ın elenecek isim olmuştu.
Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmada Steven’ın elenmesi ise bir tablonun tamamen değişmesine neden oldu. Artık adada sadece 7 kişi kalırken kızlı ve erkekli yarışmaların yapılacağı da dün akşam itibariyle açıklandı. Yarışmacılara ise hiç hoşlarına gitmeyecek bir kararın alındığı açıklandı. Peki, Acun Ilıcalı neler dedi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.