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- 09 Haz 2021 - 12:23 G: 09 Haz 2021 - 12:24

Camdaki Kız Dizisine İbrahim Çelikkol Şoku! Hayri'nin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Sedat'a "Elveda", Hayri'ye "Merhaba!" Neler Olacak Neler…

Kanal D ekranlarının en sevilen popüler dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinden bomba iddialar geldi. Hayranlarını deliye döndürecek iddialar İbrahim Çelikkol için geldi. Dizi yeni sezona gümbür gümbür gelecek!

Sene başından beri Gülseren Budayıcıoğlu’nun birçok eserinden uyarlanarak yeni diziler yayınlandı. Bu dizilerden biri olan Camdaki Kız dizisinde dengeler şaşacak. Çok kısa süre içerisinde yoğun ilgiyle takip edilen Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi, geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor.

Yayınlanan her bölümüyle reyting rekorlarını kırmayı başaran dizi için büyük gelişmeler yaşanacağı biliniyor. Burcu Biricik, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Hande Ataizi, Selma Ergeç, Devrim Yakut, Tamer Levent, Şerif Erol gibi birçok başarılı isimlerin yer aldığı proje için ortaya atılan iddialara göre; oyuncu kadrosuna bir isim daha geliyor! Peki, dengeleri değiştirecek o isim kim?

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09 Haz 2021 - 12:23 Ankara- Yaşam

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