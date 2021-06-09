Survivor Aleyna Ayşe’yi Yerle Bir Etti! Kaç SMS Aldıkları Ortaya Çıktı, Survivor’un Şampiyonu Belli Oldu! Arada Milyonlar Var…

Pazar günü bir yarışmanın daha eleneceği Survivor’da Aleyna ise dünkü SMS performansıyla Aleyna’yı yerle bir etti! SMS sıralamasının hemen yanında kaç SMS aldıkları ortaya çıktı. Bununla birlikte birçok kişi Aleyna Kalaycıoğlu için “Şampiyon belli oldu, ikinci kim?” yorumları yapıldı. Peki; Aleyna, Ayşe ve Steven kaç SMS aldılar?

Dün akşam ekranlara gelen yarışmada bireysel dokunulmazlığın ilk vedası gerçekleşti. Steven Aleyna ve Ayşe’den daha düşük bir oy alırken adaya veda etmek zorunda kaldı. Steven’ın elenmesi ise en çok takım arkadaşı olan Ayşe’nin zoruna gitti! Ayşe ve Aleyna arasındaki SMS kapışması ise merak konusu oldu. İşte Aleyna, Ayşe ve Steven’in almış olduğu oy sıralaması…



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