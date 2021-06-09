Survivor Aleyna Ayşe’yi Yerle Bir Etti! Kaç SMS Aldıkları Ortaya Çıktı, Survivor’un Şampiyonu Belli Oldu! Arada Milyonlar Var…
TV8 ekranlarının en sevilen ayrışmalarından biri olan Survivor’un dün akşam ekranlara son bölümü geldi. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Survivor yarışmasının finaline çok kısa bir süre kalmışken; yarışmacı sayısı ise dün itibariyle birlikte 7 kişi kaldı! Çeyrek finalden yarı finale doğru gidilirken hızlı elemelerde resmen başladı.
Pazar günü bir yarışmanın daha eleneceği Survivor’da Aleyna ise dünkü SMS performansıyla Aleyna’yı yerle bir etti! SMS sıralamasının hemen yanında kaç SMS aldıkları ortaya çıktı. Bununla birlikte birçok kişi Aleyna Kalaycıoğlu için “Şampiyon belli oldu, ikinci kim?” yorumları yapıldı. Peki; Aleyna, Ayşe ve Steven kaç SMS aldılar?
Dün akşam ekranlara gelen yarışmada bireysel dokunulmazlığın ilk vedası gerçekleşti. Steven Aleyna ve Ayşe’den daha düşük bir oy alırken adaya veda etmek zorunda kaldı. Steven’ın elenmesi ise en çok takım arkadaşı olan Ayşe’nin zoruna gitti! Ayşe ve Aleyna arasındaki SMS kapışması ise merak konusu oldu. İşte Aleyna, Ayşe ve Steven’in almış olduğu oy sıralaması…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.