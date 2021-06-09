Survivor’da O İsmin İpini Acun Ilıcalı Çekti! Bile Bile Ladese Kurban Gitti, Sevenleri Çılgına Döndü! Konsey Alanı Paramparça Oldu!

Survivor 2021 yarışmasına veda eden son isim açıklandı. Yarışmanın 8 Haziran Çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümünde Acun Ilıcalı o ismi açıkladı. Yarışmada O’nu bugünlere getiren başarısı herkes tarafından konuşulan bir yarışmacı, adını yarışmadan ayrılanlar listesine ekledi. Peki, O isim kim? Acun Ilıcalı kimin ismini açıkladı?

Adım adım finale gidilen Survivor 2021 yarışmasına veda eden son isim Steven Salam oldu. Acun Ilıcalı yarışmaya son veda eden ismi şöyle açıkladı: “Survivor'a bu akşam veda eden ve hayallerini burada bırakmak zorunda kalan isim Steven.” Steven ise Acun Ilıcalı’ya sözleriyle şok etkisi yarattı!



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