Survivor’da O İsmin İpini Acun Ilıcalı Çekti! Bile Bile Ladese Kurban Gitti, Sevenleri Çılgına Döndü! Konsey Alanı Paramparça Oldu!
Survivor 2021 yarışmasında giderek finale yaklaşılmasından dolayı yarışmacılar yavaş yavaş yarışmaya veda ediyor. Geçtiğimiz günlerde adaların da birleşmesiyle her oyuncu kendi için yarışmaya başladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2021’in 8 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde yarışmaya veda edecek olan yeni yarışmacıyı açıkladı. Yarışmacının arkadaşları ve hayranları bu durumu büyük bir üzüntüyle karşıladılar. Peki, Survivor 2021’e veda eden en son yarışmacı kim?
Survivor 2021 yarışmasına veda eden son isim açıklandı. Yarışmanın 8 Haziran Çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümünde Acun Ilıcalı o ismi açıkladı. Yarışmada O’nu bugünlere getiren başarısı herkes tarafından konuşulan bir yarışmacı, adını yarışmadan ayrılanlar listesine ekledi. Peki, O isim kim? Acun Ilıcalı kimin ismini açıkladı?
Adım adım finale gidilen Survivor 2021 yarışmasına veda eden son isim Steven Salam oldu. Acun Ilıcalı yarışmaya son veda eden ismi şöyle açıkladı: “Survivor'a bu akşam veda eden ve hayallerini burada bırakmak zorunda kalan isim Steven.” Steven ise Acun Ilıcalı’ya sözleriyle şok etkisi yarattı!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.