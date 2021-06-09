Müge Anlı ve Rahmi Özkan’a Yaptığıyla Tepki Topladı! Bıçak Kemiğe Dayandı, Resti Çekti Çekecek! “Bu İlk Olan Bir Şey Değil”

Sevilen programın dün akşam ekranlara gelen son bölümünde ise bir kayıp işlenmeye başlandı. Hastaneden canlı yayına bağlanarak; kızının kaçırıldığını anlatan acılı anne, dikkatleri üzerine çekmişti ki, acılı annenin “Kurban olayım yardın edin Rahmi Bey” sözleri ortalığı çok fena karıştırdı. Müge Anlı ise ekip arkadaşlarıyla konuşup şok bir karar aldı!

Çok yakın oldukları bilinen iki isimden Müge Anlı’nın böyle bir şey yapması ise seyircinin tepksiine neden oldu. Annenin sözlerinden hemen sonra Rahmi Özkan ekrana yerleştirildi. Bunun üzerine ise Müge Anlı, canı kanı bildiği isme yaptığı hareketle tepki topladı! Peki, Müge Anlı, Rahmi Özkan için neler dedi?



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Rami Özkan'a Müge Anlı'nın, 1.15'de yaptığı hareket tepki topladı!



