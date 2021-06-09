Müge Anlı’da Rezil Olay! 18 Yaşında Uygunsuz Görselleriyle Şantaj Üzerine Şantaj Aldı! Annesinin Başına Evlilik Cüzdanını Çaldı! “Bu Nasıl Devir Böyle!”

Geçtiğimiz günlerde kızına uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıldığını iddia eden bir anne kızının bulunması için Müge Anlı ve Tatlı Sert programına başvurdu. 3 Haziran tarihinden beri ortalardan kaybolan kızı için endişelenen annenin yürek burkan sözleri herkesi üzüntüye boğdu. Acılı anne: “Kızımı her haliyle kabul ediyorum. Yeter ki kızımı bulun, geri dönsün.”

Uygunsuz görüntülerle şantaj yapıldığı bilinen 20 yaşındaki Melisa adındaki kız bugün annesinin stüdyoya gelmesiyle videolu bir açıklama yaparak canlı yayına gönderdi. Genç kızın yaptığı açıklamalar izleyenlere şok geçirtti. Peki, Melisa videoda ne açıkladı?



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