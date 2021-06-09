Müge Anlı’da Rezil Olay! 18 Yaşında Uygunsuz Görselleriyle Şantaj Üzerine Şantaj Aldı! Annesinin Başına Evlilik Cüzdanını Çaldı! “Bu Nasıl Devir Böyle!”
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında bir genç kız vakası daha gündeme konu oldu. Kızının kaybolduğu iddialarıyla Müge Anlı programına başvuran anneye kızından videolu açıklama geldi.
Geçtiğimiz günlerde kızına uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıldığını iddia eden bir anne kızının bulunması için Müge Anlı ve Tatlı Sert programına başvurdu. 3 Haziran tarihinden beri ortalardan kaybolan kızı için endişelenen annenin yürek burkan sözleri herkesi üzüntüye boğdu. Acılı anne: “Kızımı her haliyle kabul ediyorum. Yeter ki kızımı bulun, geri dönsün.”
Uygunsuz görüntülerle şantaj yapıldığı bilinen 20 yaşındaki Melisa adındaki kız bugün annesinin stüdyoya gelmesiyle videolu bir açıklama yaparak canlı yayına gönderdi. Genç kızın yaptığı açıklamalar izleyenlere şok geçirtti. Peki, Melisa videoda ne açıkladı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.