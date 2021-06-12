Acun Ilıcalı İçin Survivor’un Hiçbir Anlamı Kalmadı! Sayılı Günler Sonra Adı Bile Anılmayacak! O Yapımla El Sıkıştı! Tozu Dumana Katacak!

Yarışmanın bu sezonu için ilk fragman yayınlandı. İlk yayınlanan fragmanla bile yüksek ses getiren yarışma için geri sayım başlamış oldu. Peki, sevilen yarışma Masterchef ne zaman başlayacak?

Survivor yarışmasının finale doğru gitmesiyle Masterchef yarışması ekranlara ‘Merhaba’ diyecek. Yaptığı her programla izleyicileri ekranlara kilitleyen Acun Ilıcalı, mükemmel projelerinden biri olan Masterchef için ‘start’ düğmesine bastı!



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