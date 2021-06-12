Acun Ilıcalı İçin Survivor’un Hiçbir Anlamı Kalmadı! Sayılı Günler Sonra Adı Bile Anılmayacak! O Yapımla El Sıkıştı! Tozu Dumana Katacak!
Acun Ilıcalı’nın en sevilen programlarından biri olan Survivor yarışması için sayılı günler kaldı. Her sezon olduğu gibi bu sezonda başarılı bir şekilde Survivor'un finalini duyuracak olan Acun Ilıcalı yaklaşık 15 gün sonra Survivor'u unutup gidecek! Ekranların en sevilen yarpımlarından biri olan projeyle el sıkışan Acun Ilıcalı, tozu dumana katmaya hazırlanıyor! Peki, neler oluyor?
Yarışmanın bu sezonu için ilk fragman yayınlandı. İlk yayınlanan fragmanla bile yüksek ses getiren yarışma için geri sayım başlamış oldu. Peki, sevilen yarışma Masterchef ne zaman başlayacak?
Survivor yarışmasının finale doğru gitmesiyle Masterchef yarışması ekranlara ‘Merhaba’ diyecek. Yaptığı her programla izleyicileri ekranlara kilitleyen Acun Ilıcalı, mükemmel projelerinden biri olan Masterchef için ‘start’ düğmesine bastı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.