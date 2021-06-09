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- 09 Haz 2021 - 17:03 G: 09 Haz 2021 - 17:42

Acun Ilıcalı Survivor’u Bitiriyor! Yeni Projesine İmzasını Attı, Görenlerin Aklı Şaştı Kaldı! Öyle Bir Alanla Geliyor Ki…

Acun Ilıcalı’nın en sevilen programlarından biri olan MasterChef yarışması için düdük çaldı. Yarışmacılar yavaş yavaş yerlerine geçmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı’nın kendi kanalı olan TV8’de ekranlarımıza gelen yarışmanın ne zaman başlayacağı uzun zamandır merak konusu olmuştu.

Yarışmanın bu sezonu için ilk fragman yayınlandı. İlk yayınlanan fragmanla bile yüksek ses getiren yarışma için geri sayım başlamış oldu. Peki, sevilen yarışma MasterChef ne zaman başlayacak?

Survivor yarışmasının finale doğru gitmesiyle MasterChef yarışması ekranlara ‘Merhaba’ diyecek. Yaptığı her programla izleyicileri ekranlara kilitleyen Acun Ilıcalı, mükemmel projelerinden biri olan MasterChef için ‘start’ düğmesine bastı!

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09 Haz 2021 - 17:03 Ankara- Yaşam

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