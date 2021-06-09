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- 09 Haz 2021 - 20:15 G: 09 Haz 2021 - 20:24

Camdaki Kız Dizisinde RTÜK’ü Devreye Sokacak Olay! Düğün Gecesi Nalan’da Sedat’a Farklı Kişilere Yöneldi! Görenler Çılgına Döndü!

Kanal D ekranlarına yeni bir soluk getiren Camdaki Kız dizisinde RTÜK’ü devreye sokacak olan yeni bir gelişme yaşandı. Yeni bölüme ait fragmanı kısa bir süre önce yayınlayan dizi ise binlerce tepki çekti. Fragmanı izleyenler ise çılgına döndüğünü belirtti çünkü hem Sedat hem de Nalan başka kişilere yönlendi.

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyza Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi sadece 9 bölüm yayınlanmasına rağmen hem hikayesiyle hem de oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekti. Dikkatleri üzerine çeken dizide hikayenin akışkan olması ve seyirciyi sıkmaması başka diziyi izleyenlerin bile odak noktası haline getiriyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız kitabından uyarlanarak ekranlara getirilmişti. Doğduğun Ev Kaderindir’inde çıkış noktası olan Camdaki Kız dizisi olmuştu fakat dizi daha sonra hikaye değiştirmişti. İlk sezon boyunca başarılı reytingler elde eden dizi, ikinci sezonun başlamasıyla birlikte hikayesinde değişiklikler yaşanmıştı. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?

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09 Haz 2021 - 20:15 Ankara- Yaşam

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