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- 09 Haz 2021 - 20:38 G: 09 Haz 2021 - 21:10

Kırmızı Oda Dizisinin Mitra’sı Pembe Bikinisiyle Akılları Başlardan Aldı! Dizideki Halinden Bambaşka Bir Şekilde Görüldü, Milyonlar Şok Oldu!

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisinde Mitra karakterine hayat veren Melisa Aslı Pamuk, pembe bikinisiyle akılları başlardan alı. Kısa bir süre önce Bin bir gece masalları olarak diziye giriş yapan Melisa Aslı Pamuk, hayat verdiği karakterle dikkatleri üzerine çekmişti. Cuma akşamlarının yıldız dizisi haline gelen Kırmızı Oda dizisinde sezona kısa bir süre kalmışken dizinin Mitra’sı ise kendisini sahillerde buldu!

Kırmızı Oda dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte diziden ayrılan başarılı oyuncu, dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı Oda dizisiyle birlikte kariyerinin doruklarını yaşayan Melisa Aslı Pamuk, daha önce ise yapmış olduğu röportajda ise kendisi hakkında sorulan sorulara cevap vermişti. Peki, ne demişti?

İfadesinden dolayı soğuk gözüken Melisa Aslı Pamuk’a “Soğuk kadın gibi duruyorsunuz ama öyle mi gerçekten?” sorusuna Pamuk ise çok içten bir şekilde; “Hayır, hiç değilim. Bulunduğum ortama alışana kadar mesafeliyimdir, evet. Ama o hepimizde olan ilk mesafe aslında. Kimse kimseye anında sımsıcak davranamaz. O soğukluk belki korunma amaçlı etrafımıza inşa ettiğimiz duvardır” sözlerini dile getirmişti.

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09 Haz 2021 - 20:38 Ankara- Yaşam

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