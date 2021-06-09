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- 09 Haz 2021 - 20:58 G: 09 Haz 2021 - 21:30

Survivor Steven Elendikten Sonra Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Dora İçin Öyle Şeyler Dedi Ki, Dominik Adasında Büyük Kavga Çıkacak! “Sakın Normal Hayatta Karşısına Çıkma!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Steven elendikten hemen sonra ilk kez açıklama yaptı. Açıklamalarında ise Dora’ya söyledikleriyle şok yaşatan Steven, resmen tüm gerçekleri ortaya döktü! Dora için söyledikleriyle sosyal medyada “Sakın gerçek hayatta karşısına çıkma! Kavga çıkar” yorumlarını alan Steven, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Dün akşam ekranlara gelen son bölümle birlikte ekranlara ve ada yaşantısına veda eden isim ortaya çıkmıştı. Ayşe, Aleyna ve Steven potaya girmişti. Potadan ise Steven çıkmış ve yarışmadan elenmişti. Dikkatleri üzerine çeken Steven, elendikten sonra ise şok açıklamalarda bulundu!

Yarışmada en çok zorlandığı şeyi “Normalde selam vermeyeceğin, yan yana oturmayacağın insanlarla bir adada aylarca kalmak zorunda kalıyorsun. Sabah uyandığında o adam yanında ve iyi geçinmen gerekiyor. Bana Survivor’u en zor hale getiren şey buydu. Bir süre sonra hepsiyle barışmak zorunda kalıyorsun zaten” sözlerini dile getirdi. Devamında ise Dora hakkında neredeyse kavgaya neden olacak açıklamalarda bulundu!

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09 Haz 2021 - 20:58 Ankara- Yaşam

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