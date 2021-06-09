Kerem Bürsin’den Şok Küfür! Hande Erçel’le İlişkilerini Bitirecek Hamleyi Yaptı! Hande Erçel Yerin Dibine Girdi, Ne Diyeceğini Bilemedi!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin skandala imzasını attılar! Sen Çal Kapımı dizisinin reytinglerini artırmak için canlı yayın açan çift, şok küfürle ne yapacaklarını bilemediler. Birçok kişi ise “İnsan sevdiğinin yanında küfür edemez. Bu resmen ilişkiyi bitirmek için bir hamle” yorumlarında bulundular. Hande Erçel ise Kerem Bürsin’den gelen küfürle birlikte büyük bir şok yaşadı!
Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezonu için çalışmalara kısa bir süre önce başlayan oyuncular, reytingleri yükseltmek adına canlı yayın açarak 9 Nisan günü ekranlara gelecek olan yeni bölüme davet ettiler. Canlı yayında eğlenceli dakikalar yaşanırken Kerem Bürsin’den gelen küfürse skandala neden oldu.
Canlı yayını izleyen birçok kişi ise olay ardından canlı yayını terk etti. Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay sonrasında ise Hande Erçel’in çok utandığı gözlerden kaçmadı. Kerem Bürsin yerine özür dileyen Hande Erçel olayı toplamayı çalıştı fakat olmadı. Peki, Kerem Bürsin canlı yayın sırasında nasıl bir küfür etti?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.