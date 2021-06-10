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- 10 Haz 2021 - 08:25 G: 10 Haz 2021 - 08:26

Irak Karışacak Gibi! Bağdat Havalimanına Saldırı Düzenlendi!

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanına saldırı düzenlendi. Yapılan açıklama ile 3 adet insansız hava aracı (drone) ile hedef alındığı bildirildi. ABD askerlerinin olduğu bir üs bulunan bölgede tansiyon yükseliyor. İşte detaylar...

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın 3 insansız hava aracı ile saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Irak toplumunun istikrarını bozmaya yönelik çalışanların cezalandırılacağı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırıda herhangi bir zararın meydana gelip gelmediği hakkında bilgi verilmedi.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD askerlerinin bulunduğu bir üs de yer alıyor.

Irak'ın Salahaddin vilayetindeki Beled Askeri Üssü'ne de 3 adet roketle saldırı düzenlendiği, herhangi zayiatın yaşanmadığı kaydedildi.

10 Haz 2021 - 08:25 AA - Dünya

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