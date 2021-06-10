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10 Haz 2021 - 08:25

Irak Karışacak Gibi! Bağdat Havalimanına Saldırı Düzenlendi!

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanına saldırı düzenlendi. Yapılan açıklama ile 3 adet insansız hava aracı (drone) ile hedef alındığı bildirildi. ABD askerlerinin olduğu bir üs bulunan bölgede tansiyon yükseliyor. İşte detaylar...