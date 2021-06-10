Twitter Yasaklanmıştı! Şimdi De Sosyal Medya Ağlarına Lisans Zorunluluğu!
Nijerya hükümeti despot kararlarına bir yenisini daha ekledi. Özellikle ülkede haberlerin yayılmasını engellemek için sosyal medyayı kısıtlayan devlet başkanına tepkiler devam ederken şimdi de ülkede faaliyet göstermek isteyen sosyal medya ağlarına lisans alma kararı çıktı. İşte detaylar...
Nijerya hükümeti, Twitter'ın faaliyetlerini askıya alması ardından ülkede faaliyet göstermek isteyen tüm sosyal medya ağlarının lisans alması gerektiğini bildirdi.
Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulusal İletişim Komisyonu'nun ülkede faaliyet göstermek isteyen tüm sosyal medya operasyonlarını lisanslama sürecini başlatma talimatı verdiğini belirtti.
Muhammed, Facebook, Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarının ülkede kayıtlı olması gerektiğini ifade etti.
Nijerya'da Twitter yasağı
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek hesabı askıya almıştı. Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını duyurmuş, bu yasağı ihlal edenlere yargılanma kararı verilmişti.
Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği, İngiltere, ABD’nin Abuja'daki büyükelçileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.
10 Haz 2021 - 08:33 AA - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.