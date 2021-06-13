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- 13 Haz 2021 - 18:32 G: 13 Haz 2021 - 18:51

Cam Tavanlar Dizisi Yıkıp Geçiyor! Şimdi Hande Erçel ve Kerem Bürsin Düşünsün! Dengeler Darmaduman Oldu! Milyonlar Ayağa Kalktı!

Show TV ekranlarına yeni bir soluk getiren Cam Tavanlar akılları başlardan aldı. İlk bölümüyle dün akşam ekranlara gelen dizide Leyla karakteri ise tam anlamıyla izleyenlerin ruhuna işledi. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Cam Tavan kelimesini sonuna kadar yansıtan dizinin konusu ise diğer dizilerden ayrı olduğu için beğenildi.

Klasik sıradan bir aşk dizisi olmayan dizi için; “Kadının ön planda olduğu, fakir ve zengin patronu olmadığı, adam akıllı bir dizi bulduk sonunda” sözlerini dile getirdiler. Dikkatleri üzerine dizinin ilk bölümünde Leyla isimli genç ve başarılı bir kadının emekleri hiçe sayıldı ve sırf kadın diye geri plana itildi.

Kendisine yapılanı gören Leyla ise iş yerine resti çekti ve kendisi için yatırım yapmaya başladı. Erkek olduğu için duygusal düşünmeyeceği ve yeri geldiğinde daha güçlü olacağı düşünülen Cem için Leyla’yı hiçe sayanlar ise seyircide kriz sebebi oldu.

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13 Haz 2021 - 18:32 Ankara- Yaşam

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