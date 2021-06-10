Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Adamları Birbirine Girdi! Stüdyoda Sesler Yükseldi, Poyraz Yüzünden Ortalık Karıştı! “Sen Buna Karar Veremezsin!”

Poyraz’ı desteklemesiyle bilinen Semih ise Murat Özarı’ya Poyraz’ın neden böyle bir şey dediği hakkında bir açıklamada bulunmak istedi fakat sorunlar üst üste çıkınca Murat Özarı çileden çıktı. Adeta Survivor Ekstra ekibi birbirine girerken; Survivor Poyraz’ın sözleri ise geceye damgasını vurdu. Peki, Poyraz neler dedi?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen son bölümde bireyse l dokunulmazlık oyunu oynananmış ve oyunu kazanan Poyraz olmuştu. Poyraz ise eleme konseyinde; “Aslında kendi takımımdan birini söyleyecektim ama bu son oyun beni etkiledi o yüzden kırmızı takımdan birisinin adını vermek istiyorum. Zaten burada durmayı hak etmediğini düşündüğüm iki kişi var. Onların isimlerini söyleyeceğim” sözlerini dile getirmişti. Poyraz’ın bu açıklaması ise gündeme bomba gibi düştü.



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