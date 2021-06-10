Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Adamları Birbirine Girdi! Stüdyoda Sesler Yükseldi, Poyraz Yüzünden Ortalık Karıştı! “Sen Buna Karar Veremezsin!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un Ekstra programında iki isim neredeyse birbirine giriyordu. Şok eden bir tartışma yaşayan Survivor Ekstra’da sesler yükseldikçe yükseldi! Poyraz’ın sözleri üzerine bir tartışma yaşan Survivor ekibi ise dikkatleri üzerine çekti. Sözleriyle büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyen Murat Özarı ise söyledikleriyle Survivor tarihine damgasını vurdu.
Poyraz’ı desteklemesiyle bilinen Semih ise Murat Özarı’ya Poyraz’ın neden böyle bir şey dediği hakkında bir açıklamada bulunmak istedi fakat sorunlar üst üste çıkınca Murat Özarı çileden çıktı. Adeta Survivor Ekstra ekibi birbirine girerken; Survivor Poyraz’ın sözleri ise geceye damgasını vurdu. Peki, Poyraz neler dedi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen son bölümde bireyse l dokunulmazlık oyunu oynananmış ve oyunu kazanan Poyraz olmuştu. Poyraz ise eleme konseyinde; “Aslında kendi takımımdan birini söyleyecektim ama bu son oyun beni etkiledi o yüzden kırmızı takımdan birisinin adını vermek istiyorum. Zaten burada durmayı hak etmediğini düşündüğüm iki kişi var. Onların isimlerini söyleyeceğim” sözlerini dile getirmişti. Poyraz’ın bu açıklaması ise gündeme bomba gibi düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.