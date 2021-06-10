Survivor’da Kimsenin Şampiyon Olmasına Gerek Kalmadı! Dora Cebini Parayla Doldurup Taşırdı! Survivor Şampiyonu Olandan Bile Çok Parası Var Artık…

Survivor 2021 yarışmasının 9 Haziran Çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümünde yarışmacılar araba ödülü için yarıştılar. Maliyeti en az birinciye verilecek olan büyük ödül kadar olduğu düşünülen araba için yarışmacılar, ellerinden geleni yaptılar. Peki, arabayı hangi yarışmacı kazandı? Survivor 2021 araba ödülü kime verildi?

Survivor 2021 yarışmasının son bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ada konseyi öncesinde araba ödülü için ‘Arkadaşınıza Sorduk’ isimli oyunu oynadılar. Oldukça heyecanlı ilerleyen final yolunda araba ödülü yarışmacılara büyük bir motivasyon sağladı.



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