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- 10 Haz 2021 - 15:26 G: 10 Haz 2021 - 16:40

İbo Show’dan Mahmut Tuncer ve Mehmet Ali Erbil’e Büyük Şok! İsimleri Hemen Unutuldu, İbo Show Yeni Konuklarıyla Salladı! Öyle İsimler Geliyor Ki…

STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da Mahmut Tuncer ve Mehmet Ali Erbil’e büyük şok! İsimlerinin adeta hemen unutulduğu programda yeni konuklar ise belli oldu. Yeni bölüme ait fragmanı duyuran kısa bir süre önce duyuruldu. Dikkatleri üzerine çeken isimlerin konuk olarak katıldığı İbo Show’un yeni bölümüne ait fragmansa gündeme bomba gibi düştü.

İbo Show’un 27. Bölümün konukları Gülben Ergen, Mehmet Ali Erbil, Mahmut Tuncer, Aydemir Akbaş ve Özgür Alter olmuştu. Mahmut Tuncer ve Mehmet Ali Erbil ise programa damgasını vuran isimlerden olmuştu. İbrahim Tatlıses’le enerjilerini birleştiren isimler skandal açıklamalara yer vermişti.

Mahmut Tuncer ise İbrahim Tatlıses’le tam 7 kez küstüğünü dile getirerek; neden küstüklerini de açıklamıştı. Mahmut Tuncer küslükleri için “7. Küsme nedenimizi anlatıyorum. Biz İbrahim’in teknesinde tavla oynuyoruz tamam mı? Ben onu mars ettim. Sonra bu sinirlendi. 30 bin dolarlık yüzüğü ve benim el emeği tavlamı denize attı. Ben oyunu kazandım diye tavlamı denize attın. 30 bin dolarlık yüzükten bahsetmiyorum. Hemen işaretledim gözümde yüzüğü. “Git al benim yüzüğümü” dedi. Bende sinirlendim. “Ben senin uşağın mıyım” dedim. Ama gözlerim yüzükte alacağım onu. Aldım sonra tabi” sözlerini dile getirmişti.

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10 Haz 2021 - 15:26 Ankara- Yaşam

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