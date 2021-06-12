İbo Show'un Yeni Konukları Belli Oldu! Mahmut Tuncer'in Pabucu Dama Atıldı, Mehmet Ali Erbil Şok İçerisinde! Unutulmaz Deniyordu Ama...

İbo Show’un 27. Bölümün konukları Gülben Ergen, Mehmet Ali Erbil, Mahmut Tuncer, Aydemir Akbaş ve Özgür Alter olmuştu. Mahmut Tuncer ve Mehmet Ali Erbil ise programa damgasını vuran isimlerden olmuştu. İbrahim Tatlıses’le enerjilerini birleştiren isimler skandal açıklamalara yer vermişti.

Mahmut Tuncer ise İbrahim Tatlıses’le tam 7 kez küstüğünü dile getirerek; neden küstüklerini de açıklamıştı. Mahmut Tuncer küslükleri için “7. Küsme nedenimizi anlatıyorum. Biz İbrahim’in teknesinde tavla oynuyoruz tamam mı? Ben onu mars ettim. Sonra bu sinirlendi. 30 bin dolarlık yüzüğü ve benim el emeği tavlamı denize attı. Ben oyunu kazandım diye tavlamı denize attın. 30 bin dolarlık yüzükten bahsetmiyorum. Hemen işaretledim gözümde yüzüğü. “Git al benim yüzüğümü” dedi. Bende sinirlendim. “Ben senin uşağın mıyım” dedim. Ama gözlerim yüzükte alacağım onu. Aldım sonra tabi” sözlerini dile getirmişti.



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