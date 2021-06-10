Survivor Batuhan Poyraz’ın Valizini Eline Verdi! Göndermeye Karar Verdi, Acun Ilıcalı’yı Şok İçerisinde Bıraktı! Görenler Tir Tir Titredi!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan, Poyraz’ın eline valizini verdi. Dün akşam ekranlara gelen son bölümden sonra Batuhan aldığı kararı resmen açıkladı. Göndermeye karar verdiğini açıklayan Batuhan, Poyraz’ı resmen linçledi. Acun Ilıcalı bile Poyraz’dan duydukları karşısında şok içerisinde kalmış ve şaşırdığını belirtmişti. Peki, neler oluyor?
Dün akşam ekranlara gelen son bölümde Poyraz; “Yarışmada bulunmasını hak etmeyen burada iki kişi var. Ben o isimlerden de oldukça uzağım. Birincisi Aleyna ikincisi de Batuhan. Geçtiğimiz hafta Aleyna’yı potaya ben göndermiştim. Şimdi ise Batuhan’ı göndermeyi amaçlıyorum. Normalde bizim takımdan bir ismi seçecektim ama son oyun beni etkiledi” sözlerini dile getirdi.
Acun Ilıcalı ise konu hakkında; “Ben çok şaşırdım, bu sözleri beklemiyordum senden” sözlerini dile getirmişti. Poyraz sık sık Batuhan ve Aleyna için “Ben yine sizlere samimiyetsiz konusu altında şunu söylemek isterim ki, Batuhan ve Aleyna benim için samimiyetsiz” sözlerini dile getirmişti. Peki, Batuhan neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.