Survivor Batuhan Poyraz’ın Valizini Eline Verdi! Göndermeye Karar Verdi, Acun Ilıcalı’yı Şok İçerisinde Bıraktı! Görenler Tir Tir Titredi!

Dün akşam ekranlara gelen son bölümde Poyraz; “Yarışmada bulunmasını hak etmeyen burada iki kişi var. Ben o isimlerden de oldukça uzağım. Birincisi Aleyna ikincisi de Batuhan. Geçtiğimiz hafta Aleyna’yı potaya ben göndermiştim. Şimdi ise Batuhan’ı göndermeyi amaçlıyorum. Normalde bizim takımdan bir ismi seçecektim ama son oyun beni etkiledi” sözlerini dile getirdi.

Acun Ilıcalı ise konu hakkında; “Ben çok şaşırdım, bu sözleri beklemiyordum senden” sözlerini dile getirmişti. Poyraz sık sık Batuhan ve Aleyna için “Ben yine sizlere samimiyetsiz konusu altında şunu söylemek isterim ki, Batuhan ve Aleyna benim için samimiyetsiz” sözlerini dile getirmişti. Peki, Batuhan neler dedi?



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