Tam 90 Gündür Bekliyorlar! MEB Personeline Kariyer Engeli! Unvan Değişikliği Askıda Kaldı!

Milli Eğitim Bakanlığı 2-3-4 Mart tarihlerinde gerçekleştirmiş olduğu sınavın mülakat ve yerleştirme sonuçlarını gerçekleştirememiş olmaması Bakanlık personelinde mağduriyete sebep olmaya devam ediyor. Birçok unvan bazında gerçekleştirilen ve eğitim seviyeleri ile kurum kalitesini yükselten eğitim çalışanları kariyer engeline takıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasına rağmen Sözlü mülakat ve atama tarihi bir türlü açıklanmıyor. Kurum tarihinde yapılan en zor sınavlardan biri olarak anılan ve elektronik ortamda ilk defa gerçekleştirilen sınav, sonuç açıklama süresi ile de tepki çekmişti. Elektronik sınavların o dakika açıklanabiliyor olmasına rağmen Bakanlık tarafından süreç uzatılmıştı.

Sendikaların Talepleri Duyulmuyor

Bakanlık çalışanlarının üye olduğu ve bünyesinde bulunduğu birçok sendikanın da sınav ile ilgili taleplerini dile getirmesi de fayda etmedi. Eğitim Çalışanlarının temsilcisi olan Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) , Türk Eğitim Sen ve diğer eğitim çalışanları sendikaları taleplerini Twitter, Facebook, sosyal medya ve yazılı olarak bakanlığa iletmeye devam ediyorlar.

6048 Personel Kariyer Yolunda Takılı Kaldı

Eğitimlerine, Eğitim-Öğretim Hizmetleri personeli kadar dikkat edip, kurum içi kariyer sınavlarına uzun yıllardır hazırlanan personelin mağduriyeti giderek artıyor. Sınav sonucu ile başka bir bölgeye yerleşme ihtimali olan personel gelecekleri ile ilgili kaygı duymakta ve plan yapamamakta. Sınava giren 6048 personelden yalnızca 2616 tanesinin barajı geçebildiği sınavda kadro sıkıntısı olmamasına rağmen hala yerleştirmeleri yapılamadı.

Twitter’da Hashtag Kampanyası

Çareyi sosyal medya platformlarında arayan eğitim çalışanları twitter ve facebook üzerinden hashtag kampanyaları düzenlemekte buldu. #mebudstakvim hashtag’i ile neredeyse her gün paylaşım yapan çalışanlar henüz bir cevap alamadı.

TEÇ-SEN Başkanından Milli Eğitim Bakanı Ziya Öğretmene Mektup

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ümit Demirel aylardır dile getirdiği süreç ile ilgili Bakanlık yetkilileri ile yaptığı yüz yüze görüşmelere rağmen sonuç bulamayınca çareyi Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’a mektup yazmakta buldu. Eğitim Çalışanları Bakan Selçuk’un cevabını sabırsızlıkla bekliyor.

İşte O Mektup:

Sayın Prof. Dr. Ziya SELÇUK

Değerli Bakanım, Milli Eğitim Bakanlığında Görev Yapan YHS-THS-GİH Sınıflarında Görev Yapan Eğitim Çalışanlarının Kariyerlerine İmkan Tanıyan "MEB Unvan Değişikliği Sınavı" 02-03 Mart 2021 Tarihinde Yapılmış ve Sınav Sonuçları Açıklanmıştır.

Sınav Tarihinden İtibaren "95 Gün" Geçmesine Rağmen "Sözlü Sınav ve Atama Tarihi" Açıklanmamıştır. Unvan Değişikliği Sınavına Giren 60 ve Üzeri Puan Alan Binlerce Eğitim Çalışanının Büyük Bir Ümitle Beklediği Sözlü Sınav Tarihinin ve Atama Tarihlerinin Açıklanmaması

Huzursuzluk Yaratmaktadır.

Mili Eğitim Bakanlığınca Yapılan Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınav Süreçlerinin ve Tarihlerinin Başlangıç Aşamasında Belirlenmemesi, Kervanın Yolda Düzülmesi ve Belirsizlik En Büyük Problemimiz Olarak Görülmektedir.

Bu Nedenle;

02-03 Mart 2021 Tarihinde Yapılan MEB Unvan Değişikliği Sınavının "Sözlü Sınav ve Atama Tarihlerinin " Açıklanması Hususunda ;

Bilgilerinize ve Gereğini Arz Ederim.

Ümit DEMİREL

Genel Başkan

TÜRK EĞİTİM SEN Çağrıda Bulundu!

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görev yapan personeller için unvan değişikliği sınavı 2-3-4 Mart 2021 tarihlerinde e-sınav olarak yapılmış, sınav sonuçları 22 Mart 2021 tarihinde ilan edilmiş, sınavı kazanan adayların görev unvanlarına göre puan sıralaması ise 5 Mayıs 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde ilan edilmiştir.

Ancak Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik gereği yapılan bu sınavlara ilişkin sınavı kazanarak başarılı olan adaylar için sözlü sınav yapılıp yapılmayacağı, başvuru işlemlerinin ne zaman yapılacağı, atamaların ve göreve başlama işlemlerinin ne zaman yapılacağını belirten bir açıklama bugüne kadar yapılmadığı gibi bu bilgileri içeren bir takvim de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmamıştır.

Sınavı kazanan adaylar ise bir an önce atama başvurularının alınarak atama işlemlerinin gerçekleştirilmesini talep etmektedirler. Sınavı kazanan adayların bu haklı beklentilerini karşılamak adına unvan değişikliğine bağlı sözlü sınavın yapılıp yapılmayacağı ve atama başvuru aşamalarını gösteren bir takvimin ivedilikle kamuoyuna açıklanması gerektiği hususunda Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talepte bulunduk.